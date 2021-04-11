1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ölümden kıl payı kurtuldu, o anları anbean kaydedildi

Gaziantep'te kısıtlamada ipekyoluna çıkarak bisikletle yarışan bir gençten birisi dengesini kaybederek yolun ortasına düştü. Genç arkadan gelen aracın altına girmekten son anda kurtuldu.
 11 Nisan 2021 17:53
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te kısıtlama günü İpekyoluna çıkarak yarışan birkaç genç, tehlikeye ve yasağa aldırış etmeden bisikletin üstünde yatarak yolda ilerledi.

Haberden dönen İHA ekibinin kameraları kayıttaydı

O esnada haberden dönen İhlas Haber Ajansı'nın ekibinin önünde dengesini kaybeden bisikletli gençlerden biri yolun ortasına düştü. Arkadan gelen İHA ekibinin aracıda, düşen genci fark ederek son anda durdu. O anlar ise, hem araç kamerasına hem de gençleri fark ederek çekmek isteyen İHA muhabirinin kamerasına an be an yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
11 Nisan 2021 18:19		 Kadın muhtar, ilçedeki 186 yıllık erkek hakimiyetini yıktı
11 Nisan 2021 17:55
Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu
11 Nisan 2021 17:48		 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
11 Nisan 2021 17:26
Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı
11 Nisan 2021 17:12		 Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü
11 Nisan 2021 17:08
Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, toprağa verilidi
11 Nisan 2021 16:07		 Seycan hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi
11 Nisan 2021 15:18
Meteoroloji üç bölgeyi yarın için uyardı: Kar bekleniyor
11 Nisan 2021 14:30		 Başkentte 25 yıllık hemşire koronadan hayatını kaybetti
11 Nisan 2021 13:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü18:20 - NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı18:19 - Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı18:17 - TMO, Polatlı'da soğan alımına başladı17:58 - Suriye'den kazılmış, 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi17:55 - Kadın muhtar, ilçedeki 186 yıllık erkek hakimiyetini yıktı
17:53 - Ölümden kıl payı kurtuldu, o anları anbean kaydedildi17:48 - Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu17:39 - Almanya halkının yüzde 15'i aşılandı17:35 - Ramazan öncesi hurma satışları arttı17:26 - Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem17:24 - BAE, NASA'da eğitilecek ilk kadın Arap astronotu seçti
17:19 - Belediye, 'spekülasyon' demişti, yaşlı bakım merkezini satıyor17:13 - Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak17:12 - Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı17:08 - Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü17:05 - Mustafa Sarıgül, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
17:02 - Erzurum BİM'den 663 45/A öncesi atanan sözleşmeli personelle ilgili önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Uzmanından uyarı: Korona sonrası bu hastalıklara dikkat!
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya ahiret kardeşimsin 1
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 3
Theodoros angelopoulos 1
en eski çocukluk anıları 2
yakın akrabalarla uzaktan konuşmak 2
sözlüğü unutmak 3
sevil atasoy 1
çemberlitaş sütunu 2
hacıseyit camii 1
hele şükür 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam