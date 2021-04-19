1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı

Polis bakım ve yardım sandığı (Polsan) 2020 yılı faaliyet karı ve temettü dağıtımları belli oldu.
 19 Nisan 2021 10:57
+Aa- Yazdır
POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı

Polsan ortaklarına şu açıklamalarda bulundu:

2020 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir Ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır.

2020 yılına ait temettüler 10.04.2020 tarihi itibariyle Ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2020 yılında öz kaynaklarını 1.702.698.435,62 TL'den 2.134.877.458,65 TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.709.360.661,45 TL'den 2.143.829.571,53 TL'ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre %29 arttırarak 360.146.284,93 TL'ye çıkarırken, net karını da %27 oranında arttırarak 305.280.209,94 TL seviyesine ulaştırmıştır.

2020 yılı faaliyet dönemi net karı 305.280.209,94. TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen net karın %40'ı Ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen net karın %50'si Yatırım Fonu, %10'u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2020 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Katılımcı Tip (B Tipi) Ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımı ile birlikte ödenecek olan yatırım fon tutarları hesaplarına eklenmiş olup, 2020 yılı içerisinde emeklilik nedeni ile Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Ortaklarımız kendilerine ait 2020 yılı temettü tutarlarını Ortak Online Temettüler bölümünden görebileceklerdir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı
19 Nisan 2021 10:20		 Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı
19 Nisan 2021 09:12
Adrese teslim e-Devlet şifresi geliyor
19 Nisan 2021 09:03		 Açık mevzuat hükümlerine rağmen memurların çözülemeyen sorunları
19 Nisan 2021 08:32
'Unutulma hakkına rağbet artacak'
19 Nisan 2021 08:29		 DMO maske ihalesini iptal etti
19 Nisan 2021 08:27
Dayakçı eşe 700 km'den müdahale
19 Nisan 2021 08:10		 Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
19 Nisan 2021 08:05
Annelere ev tipi hapishane geliyor
19 Nisan 2021 07:10		 Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Nisan 2021 14:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Antalya'da baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu11:26 - Eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı11:18 - İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir11:15 - Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması11:12 - 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'11:08 - Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
10:57 - POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı10:54 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu10:51 - Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu10:47 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor10:46 - Dolandırdıkları parayla tavuk çiftliği kurmuşlar10:41 - Kadın öğretmene boşanmadan dolayı 'yoksulluk nafakası' verilir mi?
10:29 - Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti10:26 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı10:22 - Yerel yönetim reformunda sona gelindi10:20 - Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı10:13 - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
10:10 - Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gececi 3
kemalpaşa 2
tek rakibim thy 3
Ramazan gelenekleri 5
kadın çocuğu taşırken adamın tespih çekerek yürümesi 2
dejavu 2
Jennifer Lopez nişanlısından ayılmış ramazanda çok üzüldüm 2
fişek baharat ambalajları 1
halil cibran 3
joker 1
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam