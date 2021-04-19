POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı

Polsan ortaklarına şu açıklamalarda bulundu:

2020 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir Ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır.

2020 yılına ait temettüler 10.04.2020 tarihi itibariyle Ortakların hesaplarına eklenmiştir.

2020 yılında öz kaynaklarını 1.702.698.435,62 TL'den 2.134.877.458,65 TL seviyesine çıkaran POLSAN, toplam aktiflerini de 1.709.360.661,45 TL'den 2.143.829.571,53 TL'ye ulaştırmıştır. Gelirlerini bir önceki yıla göre %29 arttırarak 360.146.284,93 TL'ye çıkarırken, net karını da %27 oranında arttırarak 305.280.209,94 TL seviyesine ulaştırmıştır.

2020 yılı faaliyet dönemi net karı 305.280.209,94. TL'dir. Mevzuatımız gereği elde edilen net karın %40'ı Ortaklarımızın birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen net karın %50'si Yatırım Fonu, %10'u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2020 yılı içerisinde; istifa, ihraç, emeklilik vb. nedenlerle Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri temettü tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Katılımcı Tip (B Tipi) Ortakların emeklilikleri sırasında kendilerine emeklilik yardımı ile birlikte ödenecek olan yatırım fon tutarları hesaplarına eklenmiş olup, 2020 yılı içerisinde emeklilik nedeni ile Sandığımızdan ayrılmış olan Ortaklarımızın hak ettikleri yatırım fon payı tutarları talepleri doğrultusunda kendilerine ödenecektir.

Ortaklarımız kendilerine ait 2020 yılı temettü tutarlarını Ortak Online Temettüler bölümünden görebileceklerdir.