Fahrettin Altun'dan Joe Biden'ın açıklamalarına tepki

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Türkiye olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir hukuki ve bilimsel meşruiyeti olmayan bu beyanı hükümsüz olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Ermeni diasporasının mesnetsiz iftiralarına destek mahiyetindeki bu ifadenin, ABD'nin iç siyasi hesaplarından kaynaklandığı çok açıktır. Ters etki yaratacağına şüphe olmayan bu girişim, Ermenilerin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına yardım etmeyeceği gibi ABD'nin çıkarlarına da hizmet etmeyecektir.

Biden yönetiminin ülke içi siyasi amaçlarla tarihi yanlış bir şekilde sunmayı seçmesi, Türkiye-ABD ilişkileri açısından gerçekten talihsizliktir. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış ve zararlıdır."

- "Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin yaklaşık altı asır süren büyük bir imparatorluğun küllerinden doğduğunu vurgulayarak "Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşananlar, Avrupa emperyalizmi ve bir imparatorluğun parçalanması bağlamında okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Armenian terrorist organizations killed dozens of civilians -citizens of Turkey, Azerbaijan, France, Sweden and the United States- in assassinations, shootings and bombings.



We remember the victims with exhibitions in Istanbul and Los Angeles, starting today. pic.twitter.com/cUTuDe7jqW