Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
|04 Mayıs 2021 00:24
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Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Timlerin tespit ettiği bir noktada, toprağa gömülü 13 kilogram patlayıcı madde, elektrikli el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği, 30 mermi, cep telefonu, battaniye, halı, sırt çantası ve kıyafet ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere ve mühimmata el konuldu.
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