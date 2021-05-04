Tam kapanmada internet kullanımı tavan yaptı

Türkiye'nin dev operatörleri tam kapanmaya altyapılarıyla hazır olduklarını açıkladı. 17 gün boyunca evlerde internet kullanımının tavan yapması bekleniyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma süresince hem saha faaliyetlerinde hem de şebekelerinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şebekemizde bugüne kadar yapılan kapasite yatırımları, 81 ilde hizmet veren 8 bin kişilik saha personelimizle bugünlere zaten hazırdık. İş ve eğitim hayatlarını evden sürdürmeye devam edecek olan müşterilerimizin artan taleplerini, güçlü altyapımız ve saha personelimizin yanı sıra çözüm ortaklarımızla karşılıyoruz. Kapanma sürecinde de müşterilerimize hızlı ve kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz."

'Trafiği karşılayabiliriz'

Pandemi öncesine göre sabit genişbant internet trafik kullanımının yüzde 80 arttığını da kaydeden Ümit Önal şöyle konuştu:

"Abone başı sabit genişbant internet kullanım hacmi ise pandemi öncesine göre yüzde 75 arttı. Bu dönemde bu denli bir trafik artışını güçlü altyapımız ve şebekemiz sayesinde yönetebildik. Tam kapanma döneminde de yaşanabilecek benzer trafik artışlarını karşılayabilecek yetkinlikteyiz. 81 ilde 331 bin km fiber ağımız ile ülkemizin her noktasında vatandaşlarımıza erişim sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Fiber yatırımlarımıza hız kazandırdık ve bu sayede fiberleşme oranımızı yüzde 84'e çıkardık. Görüntülü görüşme ve uzaktan eğitim sürecindeki deneyimleri iyileştirmek için de upload (yükleme) hız değerlerini yükselttik."

Hazırlık tamam

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, tam kapanma için hazırlıkların hızla tamamlandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Müşterilerimizin artan mobil ve sabit data kullanımı ihtiyacını karşılamak ve kesintisiz iletişimlerini sağlamak için şebeke kapasite artırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle trafiğin artmasını beklediğimiz 26 şehirde bulunan yaklaşık 150 ilçede şebekemizi daha da iyileştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan Ramazan Bayramı süresince artacak ses trafiğini yönetmek üzere ses bağlantı kapasitemizde yüzde 30'a varan artışlar yaptık. Saha ekiplerimiz de 7/24 hazır bulunacak. Ayrıca, 70'i aşkın mobil baz istasyonumuz ve alternatif enerji kaynaklarımız, sahada müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek için operasyona hazır durumda. Şebeke altyapımızı yeni nesil teknolojilerle sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda, Smart SON (Self Organizing Network) dediğimiz ve yapay zekaya dayanan akıllı şebeke teknolojimiz sayesinde tam kapanma sürecinde de otomatik olarak artan trafiğe göre şebeke kapasitemizi optimize ederek müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Aksoy, "Tüm bu süre boyunca müşterilerimiz işlemleri için Vodafone Yanımda uygulamamız üzerinden kolayca hizmet alabilecek" diye konuştu.

İletişim ihtiyacı arttı, yatırımlar hızlandı

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, bugün 4.5G'de 1.6 Gbps, fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşterileriyle buluşturan bir altyapıya sahip olduklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Pandemi nedeniyle günlük yaşamda artan iletişim ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilmek için şebekemizin tüm katmanlarında gereken operasyonları hayata geçirdik. Kullanıcıların daha az hareketli ve daha fazla evde oldukları bu dönemde ihtiyaçları karşılayacak şekilde mobil ve sabit iletişim altyapımızla ilgili kapsama ve kapasite yatırımlarımızı hızlandırdık. 7 gün 24 saat çalışan 1300 kişilik saha personelimiz, ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 110 mobil aracımız ve alternatif enerji kaynaklarımızla 'tam kapanma' sürecinde de müşterilerimize hizmet sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yeni kapanma sürecinde de altyapımızla bugüne kadar olduğu gibi gelen tüm talepleri karşılayarak eksiksiz olarak hizmet sunmaya devam edeceğiz."