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Thodex skandalında mafya şüphesi

Binlerce insanı bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımları üzerinden dolandırdığı belirtilen firari Faruk Fatih Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafyayla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor
 04 Mayıs 2021 08:00
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Thodex skandalında mafya şüphesi

Firari Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği ya da ortaklık yaptığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili araştırmalar derinleşerek devam ediyor.

Türkiye'den milyarlarca lira değerinde kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, halen aranıyor. 391 bin kişiyi dolandıran şüphelinin Arnavutluk'ta olduğunu değerlendiren polis, firari kriptocunun izini sürüyor. Ülkede başta başkent Tiran olmak üzere tüm şehirlerde yoğun arama var.

Özer, artık Tiran'da olmasa da Arnavutluk'tan çıktığı düşünülmüyor. Sivil kaynaklara göre; kırmızı bültenle aranan Özer, 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşıdı. Bu kripto varlığı nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapmış ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. İşte detaylar:

Air Albania uçağıyla 20 Nisan'da Tiran'a kaçan şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Türk Emniyeti'nden 10 kişilik özel ekip, firari kriptocunun peşine düştü. 5 gözaltı oldu.

HALA ARNAVUTLUK'TA

Özer'in halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade ediliyor. Özer'i arama çalışmaları Tiran dışındaki kentlerde de yoğunlaştı. İddiaya göre; Özer kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabilir. Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

KRİPTO VARLIKLARI NAKTE DÖNÜŞTÜRME TELAŞINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yine Özer, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliğine gitmiş olabilir. Arnavutluk'ta kara parayı nakde çevirmenin diğer ülkelere göre kolay olabildiği öne sürüldü.

Sivil kaynaklara göre; büyük miktar parayla Arnavutluk'a gelen Özer'in elindeki miktarı öğrenen bazı şebekeler peşinde olabilir. Özer'in anlaşmayla gelmiş olabileceği ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği de değerlendiriliyor. Bu durumda istese de kurtuluşu olmayabilir.

Böyle bir iddianın gerçek olma ihtimaliyle Türkiye'nin Özer'i arama çalışmaları, kurtarma çalışmalarına dönüşebilir. Mafya ihtimalinden hareketle "Özer'e mafyayla ilişkisinde bilgi veren üst akıl kim?" sorusu da araştırılıyor.

Özer'i kaçışı planladığı marttan itibaren Arnavutluk'a yönlendiren kişi ya da kişiler henüz bilinmiyor.

İŞTE KALDIĞI OTEL...

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı otel odasının görüntülerine SABAH ulaştı. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'in, Interpol'ün arama kararı sonrası bazı kişiler tarafından otelden kaçırıldığı belirlendi.

SAFFET AZAK
Sabah
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