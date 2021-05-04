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İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi
 04 Mayıs 2021 09:22
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İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi

Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi midir?

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları;Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerineibraz etmek ile ikametle işyeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır.

Yaptığı işin doğası gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gerekenelektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin izinleri, işyeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mıdır?

Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilere ilişkin yapılan denetimlerde kollluk birimlerince kişilerin durumlarının; muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Bu durum genel kural olmakla birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından istisna tutulançiftçilerin çalışma izni görev belgesi almalarına gerek var mıdır?

Genelgemizle tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izni görev belgesi" almalarına gerek bulunmamaktadır.

Çiftçilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetlerinde kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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