Borsa güne yükselişle başladı
|04 Mayıs 2021 10:00
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.424,27 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün 1.400 puan direnç seviyesini aşmasının ardından yükselişi ivme kazanarak günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 1.421,15 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
Açıklanan şirket finansal sonuçlarının, genel olarak beklentilerden iyi bir karlılığa işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinin 1.440 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar güne 8,28 TL'den başladı
04 Mayıs 2021 09:39
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Mayıs 2021 18:20
|Gün sonunda döviz fiyatları
03 Mayıs 2021 17:40
|Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
03 Mayıs 2021 16:40
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
30 Nisan 2021 19:50
|Borsa günü düşüşle tamamladı
30 Nisan 2021 18:21
|Dolar yeniden 8,30 TL'nin üzerine çıktı
30 Nisan 2021 18:07
|Çeyrek altın 10 TL'lik artışla günü tamamladı
30 Nisan 2021 18:02
|Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2021 18:27
|Gün sonunda döviz fiyatları
29 Nisan 2021 18:00