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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.424,27 puandan başladı
 04 Mayıs 2021 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.424,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.400 puan direnç seviyesini aşmasının ardından yükselişi ivme kazanarak günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 1.421,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Açıklanan şirket finansal sonuçlarının, genel olarak beklentilerden iyi bir karlılığa işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinin 1.440 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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