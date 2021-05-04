Erik fiyatı bir günde yarı yarıya düştü, üretici hasadı durdurdu
|04 Mayıs 2021 10:03
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Tüccarlar tarafından 5 numara olarak adlandırılan 25 gramlık eriğin kilosu 22 liradan alınırken, bir günde 12 liraya düşürüldüğü öğrenildi. İlçe genelindeki 15 bin dönüm araziden bu yıl 40 bin ton erik rekoltesi bekleniyor.
İlçede en fazla erik üretiminin geçekleştiği ve ana merkezi olan Kravga Göksu Mahallesi'nde, Göksu Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin öncülüğünde, sulama kooperatifi ve muhtarlık desteğiyle sosyal medya üzerinden yapılan basın açıklamasında, "arz talep olgusunun dengelenmesi, fiyat istikrarının korunması ve eriğimizin tane iriliğinin sağlanması amacıyla, bölgemizde erik toplama işine birkaç gün ara verilmiştir" denildi.
Kooperatifin aldığı karara herkesin uyması ve desteklemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bazı müstahsil arkadaşlar, fiyat yüksek diye küçük boy eriklerini toplamaktadır. Oysa fiyat düşse bile, sonra toplansa boy farkından dolayı kazançlı olacaklardır. Önce topladığımızda, 1, 2, 3 numaraya düşerken, sonra topladığımızda nadiren 3, genelde 4 ve 5 numaraya düşmektedir. Görüldüğü üzere, fiyatlar bu şekilde bile sonra erik boy aldığında topladığımızda kazançlı oluruz. Esasen verilen fiyata razı değiliz. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Erik müstahsilleri olarak, kooperatifimize ortak olmalıyız ve desteklemeliyiz" dediler.
Kooperatifin aldığı karara uyan üreticiler ise düşen fiyatlar nedeniyle eriklerini bir süre toplamama kararı aldı.
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