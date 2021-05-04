HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.
|04 Mayıs 2021 13:35
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.
"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi" muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021'de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4ST.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
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