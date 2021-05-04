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CHP Çatalca'da taciz skandalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. M.E.E., CHP Çatalca İlçe Yönetimi'nin isteğiyle görevinden istifa etti.
 04 Mayıs 2021 13:39
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CHP Çatalca'da taciz skandalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı'nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.'yu telefonla mesaj atarak taciz etti. S.O.'nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.'nin istifası istendi. Görevinde istifa eden M.E.E.'nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
İhlas Haber Ajansı
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