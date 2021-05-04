İstanbul'da Uluslararası Girişimcilik Merkezi açılıyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "Türkiye'nin girişimciliğe, gençlerin girişimciliğine, gençlerin ekonomik kalkınmasına verdiği önemi de dünyaya yaymak amacıyla buradayız. İnanıyorum ki burada kurduğumuz merkez öncelikle Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gençler nezdinde bir girişimcilik merkezi olması ve Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınmadaki başarısını diğer ülkelere yayması bakımından çok faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bilişim Vadisi'nin destekleri ile ICYF yürütücülüğünde İstanbul'da uluslararası kuluçka merkezi kuruluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi himayesinde, 600 milyon genç için çalışmalar yürüten ICYF ve Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi tarafından kurulacak merkez için taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

-"Türkiye'nin gençlerin girişimciliğine verdiği önemi de dünyaya yaymak amacıyla buradayız"

Törende konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, önceliğin ICYF'in hitap ettiği 600 milyon gencin ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bizim temel önceliklerimizden bir tanesi de hitap ettiğimiz 600 milyon gencin ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesidir. Tabii aslında bunun sebebi 600 milyon gencin en büyük probleminin ekonomik sıkıntıları olması. Eğitim, girişimcilik veya ekonomik kaynaklı ulaşımda ya hiçbir vasıtanın olmaması veya olanların da çok limitli ve çok ilkel kalması. Biz de buna çözüm olarak, özellikle 2019 yılından itibaren çeşitli yatırım zirveleriyle girişimciliği, girişimcilik fikirlerini teşvik etmek onları yatırımcılarla buluşturmak amacındaydık.

Nitekim 2019'da Bahreyn'de yaptığımız yatırım zirvesine, yatırım ofisi başkanımız katılmıştı o zaman ve destek vermişlerdi ve 2018'den beri devam eden Take Off'larla da ICYF olarak organizatör, yüklenici ve partner olarak yer almaktaydık. Biz bu girişimlerimizi, girişimciliğe yönelik bu faaliyetlerimizi kalıcı hale getirme noktasında da Yatırım Ofisi'yle ve Bilişim Vadisi'yle aynı vizyonu paylaştığımız için bugün ev sahibi ülkemiz Türkiye'de müteşekkil olarak aynı zamanda Türkiye'nin girişimciliğe, gençlerin girişimciliğine, gençlerin ekonomik kalkınmasına verdiği önemi de dünyaya yaymak amacıyla buradayız. İnanıyorum ki burada kurduğumuz merkez öncelikle Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gençler nezdinde bir girişimcilik merkezi olması ve Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınmadaki başarısını diğer ülkelere yayması bakımından çok faydalı olacaktır.Ve yine inanıyorum ki bu güçlü partnerlik, bu üçlü girişim başka ülkelerde de bu önemli ve güzel örneği yayacaktır."

Ayhan, salgın koşulları sebebiyle eğitimlerin ilk etapta online olarak verileceğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bilişim Vadisi'nin çok güçlü eğitim altyapısıyla bu kardeşlerimize online eğitimlerimize başlayacağız. Daha sonra Yatırım Ofisimizin tabii ki yatırımcılarla alakalı çok güçlü altyapısı, ekonomiyle alakalı çok güçlü normlarını paylaşarak yine genç girişimcilerimizi bu noktada Türkiye'nin tecrübesiyle buluşturmuş olacağız. Bizim buradaki temel gayemiz, temel vasfımız da Türkiye'nin bu tecrübesini bir örneklik olarak diğer ülkelerle paylaşmak ve burayı bir uluslararası merkez haline getirmek.ICYF olarak bizim Mali'de, Malezya'da ve Lübnan'da benzer girişimlerimiz pandemi sebebiyle akil kalmıştı ama pandemi sonrasında inanıyorum ki hızlanacaktır. Burası da bu açacağımız diğer ülkelerdeki kuluçka merkezlerinin bir karargahı bir ana üssü olarak kurgulanacaktır inşallah."

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde 2004 yılında kurulduğunu hatırlatan Ayhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2009 yılında da diplomatik bağışıklıklarını meclisten geçen kanunla kazanmış bir kurumuz. İslam İşbirliği Teşkilatı'yla ilgili kuruluş statüsündeyiz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in çok çeşitli organizasyonlarıyla da iş birliği halindeyiz. 56 ülkedeki gençleri ve iyi olmayan ülkelerdeki Müslüman gençleri temsil etmek, onların toplum içindeki rollerini güçlendirmek aynı zamanda ekonomik kalkınmadan kültür alanında inkişaflarına kadar çok çeşitli konularda onlara hizmet etmek gibi gayemiz ve vazifemiz var.Bugün de burada bulunmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyoruz."

- "Doğuştan uluslararası kurulacak olan bu yapı Türkiye'de de aynı zamanda bir ilki oluşturacak"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Uluslararası Girişimcilik Merkezi'nin doğuştan uluslararası olması sebebiyle bir ilk olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabii doğuştan uluslararası diye ifade edebileceğimiz, kurmayı planladığımız ve bugün iştirak ettiğimiz Uluslararası Girişimcilik Merkezi, ICYFnin proje yürütücülüğü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin destekleri ve bizim de iştirakimizle oluşturulacak bu yapının içerisinde olmaktan çok mutlu olduğumuzu net olarak ifade etmek isterim. Çünkü bu yapı, doğuştan uluslararası kurulacak olan bu yapı Türkiye'de de aynı zamanda bir ilki oluşturacak. Ekosistem içerisinde bugüne kadar kurmuş olduğumuz tüm yapılar yalnızca ulusal anlamda hizmet edecek girişimcilik merkezlerini sonrasında da uluslararası alana taşımayı planlayan sistemlerdi ama bugün burada kurulacak olan bu Uluslararası Girişimcilik Merkezi direkt ilk başlangıcından doğuştan uluslararası diye nitelendirebileceğimiz bir yapıyla kurulmuş olacak."

İbrahimcioğlu, Uluslararası Girişimcilik Merkezi'nde Bilişim Vadisi'nin üstleneceği role ilişkin olarak, "Bizim buradaki temel yapacağımız işlemlerden birincisi Bilişim Vadisi'nin özgün çalışma modeli ve teknoloji tabanlı girişimciliğin planlanması, öngörülmesi ve sonrasında denetlenerek ileride daha büyük yatırımları alabilecek niteliğe getirilmesi için gerekli olan eğitimlerin, şirketleşme sürecine kadarki olacak, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerini içermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi 2019 yılında resmi açılışını yapmış Türkiye'nin askeri teknolojilerdeki başarısını sivil teknolojiler alanında da yaygınlaştırmak ve geliştirmek için kurulmuş teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu hatırlatan İbrahimcioğlu, "Bu maksatla hem İstanbul hem de İzmir'e kadar devam edecek bir mega teknoloji kurma vizyonunun da ismi olarak nitelendirdiğimiz girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, teknoloji tabanlı girişimciliği Türkiye'de daha iyi bir noktaya getirmek ve aynı zamanda dünya için bir girişimcilik merkezi, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi oluşturabilmek için kurulmuş bir yerdir." dedi.