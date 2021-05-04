Firmaların net döviz açığı arttı
|04 Mayıs 2021 15:01
|+Aa- Yazdır
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, şubatta 155 milyar 343 milyon dolar seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, şubatta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 182 milyon dolar, yükümlülükleri de 1 milyar 493 milyon dolar arttı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 311 milyon dolar artarak 155 milyar 343 milyon dolara yükseldi.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 51 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 58 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 307 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon dolar düştü. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 20 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 415 milyon dolar yükseldi.
Kısa vadeli varlıklar 121 milyar 654 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 95 milyar 793 milyon dolar oldu.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 322 milyon dolar azalarak 25 milyar 861 milyon dolara geriledi.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hazine ve Maliye Bakanlığı 5,4 milyar lira borçlandı
04 Mayıs 2021 15:25
|Tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat
04 Mayıs 2021 14:10
|İstanbul'da Uluslararası Girişimcilik Merkezi açılıyor
04 Mayıs 2021 13:52
|Balon balığı avlayana para verilecek
04 Mayıs 2021 00:18
|Emtia piyasasında geçen hafta zirveler hakimdi
03 Mayıs 2021 20:16
|Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu
03 Mayıs 2021 19:38
|Türk boğazlarından 3 ayda 19 bin 673 gemi geçti
03 Mayıs 2021 19:35
|S&P'den Türk katılım bankalarına övgü
03 Mayıs 2021 16:14
|Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı
03 Mayıs 2021 14:51
|'Yeni hasat sezonuna girerken alım fiyatlarını açıklayacağız'
03 Mayıs 2021 14:49