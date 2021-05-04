Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|04 Mayıs 2021 18:07
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
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