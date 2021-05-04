Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Eskişehir'de maske takmadan markete girmeye çalışan bir kadın, polisle girdiği tartışmada inatçı davranınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
|04 Mayıs 2021 18:43
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Eskişehir'deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Selime Topçu, Odunpazarı'na bağlı Arifiye mahallesi İkieylül caddesi üzerinde bir markete girdi. Market çalışanlarının maske takması konusunda uyardığı Topçu, maske takmayacağını söyleyerek alışveriş yapmaya devam etti.
Market yöneticilerinin ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri genç kadını marketten çıkarttı. Pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirten polis memuru, Selime Topçu'ya, "Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz" dedi. Buna rağmen maske takmayacağını söyleyen Topçu'ya, koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve maske takmadığı için 900 lira idari para cezası için tutanak tutuldu.
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