Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
|04 Mayıs 2021 19:13
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