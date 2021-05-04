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Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
 04 Mayıs 2021 19:13
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Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.
Anadolu Ajansı
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