1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı

İBB'de çalışan karısına makam aracı tahsis edilmesinden şüphelenen hakim O.A., İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı O.Ö. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla eşine boşanma davası açtı. Hakim, ikilinin mesajlaşmasını ve tahsis edilen aracın fotoğrafını delil gösterdi
 05 Mayıs 2021 08:06
+Aa- Yazdır
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimi O.A., evli ve bir çocuk babası İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı O.Ö. ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi M.A.'ya boşanma davası açtı. Hakim, yasak aşkı eşine tahsis edilen makam aracına ve gece vakti mesajlaşmalara dayandırdı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davası dosyasında yer alan bilgilere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi O.A., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü H. M.A. ile olan evliliğinde bir süre önce problemler yaşamaya başladı. O.A.'nın iddiasına göre eşinin, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı O.Ö. ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı vardı.

2019 Aralık'ta bu kurumda çalışmaya başlayan eşinin müdürüyle olan bu yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayan hakim, bir gün eve makam aracıyla gelen eşi M.A.'ya, bu aracın nasıl tahsis edildiğini sorunca çift arasında tartışma yaşandı. Yüksek Mimar M.A., Toyota marka 34 DC.. 9.. plakalı aracın geçici olarak kendisine verildiğini söylese de haftalar geçmesine rağmen aracı kullanmayı sürdürdü.

Şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan karı-koca, ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedi. Bunun için geçtiğimiz aylarda tatile çıkmak için hazırlık yapan hakim A.'ya eşi kendisine tahsis edilen araçla yolculuk yapacaklarını söyledi. Bu aracı kullanmamaları gerektiğini söyleyen hakim O.A., eşinin "Araç artık bana tahsis edildi" cevabıyla karşı karşıya kaldı. Öte yandan son zamanlarda işten geç saatlerde gelen eşinin bu durumundan rahatsız olan hakim O.A., bununla birlikte eşinin gece yarısına kadar müdürü O.Ö. ile mesajlaştığını fark edince aldatıldığı yönündeki şüpheleri arttı. Evlilik birliğinin sarsıldığına kanaat getiren hakim O.A., soluğu İstanbul Aile Mahkemesi'nde aldı.

AMİR-MEMUR İLİŞKİSİNİ AŞIYOR

Boşanma davası açan hakim, evli ve bir çocuk babası Kültür Varlıkları Daire Başkanı O.Ö. ile eşinin arasındaki amir-memur düzeyini aşan ilişki sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü. Hakim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, M.A.'ya araç tahsis edilmediği yönünde yanıt gönderdi. Bunun üzerine hakim O.A., elindeki delillerle birlikte Ö. ve belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulundu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı
05 Mayıs 2021 08:21		 Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme
05 Mayıs 2021 08:10
Aydın'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 14 yaralı
04 Mayıs 2021 21:55		 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest
04 Mayıs 2021 19:22
Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
04 Mayıs 2021 18:33		 Başkentte göçükte can pazarı
04 Mayıs 2021 18:30
Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldürdü
04 Mayıs 2021 16:14		 Bursa'da yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi öldü
04 Mayıs 2021 16:05
Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı
04 Mayıs 2021 13:45		 CHP Çatalca'da taciz skandalı
04 Mayıs 2021 13:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum08:21 - Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı08:14 - Pandemi desteğine rekor başvuru: 3.2 milyara ulaştı08:10 - Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme08:06 - İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı08:00 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
07:59 - Armağan Çağlayan programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı07:52 - Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama07:52 - Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi07:45 - 7 soruda vatandaşın itiraz ettiği market yasakları07:37 - İnsan Hakları Eylem Planı için 'Takip Kurulu' kuruldu07:30 - Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
07:23 - FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı07:20 - Vaka sayıları 81 ilde düşüşte07:12 - Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak07:04 - Tedbirler gribi bitirdi06:55 - Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
06:49 - Kadınlar koronaya karşı daha korumalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun sözlerine tepki
Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların ayakkabı hastalığı 1
gülümsemek 2
yazmaya ara vermek 2
martı 2
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 1
Baret 1
obruk 3
05.05.2000 1
sergen yalçın 3
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 148 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam