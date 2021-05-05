MİT'teki FETÖ'nün bilişim casusuna 30 yıl
|05 Mayıs 2021 09:16
|+Aa- Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Emrah Kaşıkçı, FETÖ'cülerin yardımıyla istihbarat görevlisi olarak teknik birimlerde çalıştı.
2016'da FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç olan Kaşıkçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'siyasal-askeri casusluk' suçlarından dava açılmıştı.
Kaşıkçı'nın FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastına ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kendisine aktardığı tespit edildi.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaşıkçı, örgütün mahrem yapılanmasında bulunan üyelerine bilgi aktardığı, gizli haberleşme programları kullandığı ve örgüte ait fişleme programında talimatla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dilhan Dumanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2021 09:33
|FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
05 Mayıs 2021 07:23
|Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
05 Mayıs 2021 06:55
|308 Jandarma personeli ihraç edildi
05 Mayıs 2021 00:43
|Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı
04 Mayıs 2021 21:38
|Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04 Mayıs 2021 18:07
|4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
04 Mayıs 2021 17:17
|FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
04 Mayıs 2021 16:30
|FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu adliyeye sevk edildi
04 Mayıs 2021 12:48
|Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
04 Mayıs 2021 11:41