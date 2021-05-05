1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'teki FETÖ'nün bilişim casusuna 30 yıl

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışan FETÖ üyesi bilgisayar mühendisi Emrah Kaşıkçı, 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 05 Mayıs 2021 09:16
+Aa- Yazdır
MİT'teki FETÖ'nün bilişim casusuna 30 yıl

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Emrah Kaşıkçı, FETÖ'cülerin yardımıyla istihbarat görevlisi olarak teknik birimlerde çalıştı.

2016'da FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç olan Kaşıkçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'siyasal-askeri casusluk' suçlarından dava açılmıştı.

Kaşıkçı'nın FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastına ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kendisine aktardığı tespit edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaşıkçı, örgütün mahrem yapılanmasında bulunan üyelerine bilgi aktardığı, gizli haberleşme programları kullandığı ve örgüte ait fişleme programında talimatla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dilhan Dumanoğlu
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2021 09:33		 FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
05 Mayıs 2021 07:23
Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
05 Mayıs 2021 06:55		 308 Jandarma personeli ihraç edildi
05 Mayıs 2021 00:43
Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı
04 Mayıs 2021 21:38		 Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04 Mayıs 2021 18:07
4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
04 Mayıs 2021 17:17		 FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
04 Mayıs 2021 16:30
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu adliyeye sevk edildi
04 Mayıs 2021 12:48		 Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
04 Mayıs 2021 11:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ifşa oldu09:44 - Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı: Kilolarımdan muzdaribim09:40 - Aşı karşıtlarına cevap: Duş almaktan, yemek yemekten bile güvenli09:35 - Dolar güne yükselişle başladı09:33 - Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi09:27 - Mısır ile adım adım normalleşme: Türk heyet Kahire'ye gidiyor
09:16 - MİT'teki FETÖ'nün bilişim casusuna 30 yıl09:00 - Nefes kesen rehine operasyonu: Polis sahte para ile kandırdı08:55 - Armağan Çağlayan, programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı08:47 - Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu08:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak08:34 - Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
08:30 - Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum08:21 - Oyuncu adayına, ajansın kast direktöründen cinsel saldırı08:14 - Pandemi desteğine rekor başvuru: 3.2 milyara ulaştı08:10 - Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme08:06 - İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
08:00 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
2021 yılında emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
Armağan Çağlayan, programına katılmayı reddeden siyasileri açıkladı
Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ertan özyiğit 1
parker 2
misafir odası 1
başına çorap örmek 1
dişbudak 2
aynı maskeyi günlerce kullanmak 3
ayyıldız tim 1
düşecek olan uzay roketi 1
sığınak 2
gülümsemek 2
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam