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Mısır ile adım adım normalleşme: Türk heyet Kahire'ye gidiyor

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esiyor. İlişkilerin normalleşme sürecinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet bugün Mısır'da olacak ve temaslarına başlayacak
 05 Mayıs 2021 09:27
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Mısır ile adım adım normalleşme: Türk heyet Kahire'ye gidiyor

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.

Ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

2013'teki askeri darbenin ardından gerilen Ankara-Kahire arasında temaslar yeniden başladı.

Türkiye-Mısır ilişkileri açısından bu hafta önemli.

Türk heyet Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet bugün Mısır'da olacak.

Tüm gözler Sedat Önal'ın temaslarına çevrildi. Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza, bugün ve yarın Kahire'de bir araya gelecek.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar bu görüşmelerde ele alınacak. Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletecek. Ayrıca bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirlenecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığından açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi istişarelerin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "İstikşafi görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır" denildi.

Deniz yetki anlaşması gündeme gelebilir

Görüşmelerden sonraki adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak.

İlişkiler normalleşirse iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması da gündeme gelebilecek.

Mısır şu ana kadar başka ülkelerle de deniz yetki anlaşmalarına imza attı. Ancak o anlaşmalarda Türkiye'nin ilan ettiği sınırlarını dikkate aldı. İlişkiler normalleşirse karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak.

Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kuruldu

Mecliste de Mısır'la yeni dönem için kapı aralandı. Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.

Mısır ile temaslar Dostluk Grubu üzerinden de yürütülecek.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.
TRT
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