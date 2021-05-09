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Kargocuların Anneler Günü mesaisi

Pandemi gölgesinde Anneler Günü kutlanırken, kargocular da bu özel günde mesailerine devam ediyor. Anneler Günü ve bayram öncesi yoğunluklarının yüzde 50 civarında arttığını belirten Aras Holding Jetizz Genel Müdürü Sinan Yavuz, "Anneler Günü'nde en çok talep züccaciye, çiçek, kozmetik ve tekstil ürünlerinde geliyor. E-ticaret zaten tüm dünyada büyük bir ivmeyle artış içerisindeydi, pandemi bunu daha da hızlandırdı" dedi. Öte yandan siparişin müşteriye ulaşma yolculuğu da kameraya yansıdı.
 09 Mayıs 2021 16:37
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Kargocuların Anneler Günü mesaisi

Tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü için vatandaşlar internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etti. Kargo şirketlerindeki siparişlerin geçen yıl yüzde 60 arttığı öğrenilirken, verilen bir siparişin dağıtım merkezinden müşteriye ulaşma yolculuğu da görüntülendi.

"EN ÇOK TALEP EDİLEN ZÜCCACİYE, ÇİÇEK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ"

Aras Holding Jetizz Genel Müdürü Sinan Yavuz, "Bu yıl Anneler Günü pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemde kutlanıyor. Bu nedenle bütün hediyelik alışverişler online siteler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu da kargo şirketleri üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturdu. Anneler Günü'nde en çok talep züccaciye, çiçek, kozmetik ve tekstil ürünlerinde geliyor. E-ticaret zaten tüm dünyada büyük bir ivmeyle artış içerisindeydi, pandemi bunu daha da hızlandırdı. 2020 yılında Türkiye'de e-ticaret yüzde 60 oranında artmıştı. Bu artışın daha da hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Kapanma dönemlerinde bu artışlar daha da fazla ivme kazanıyor. Bu tüketim alışkanlığı artık toplum tarafından da benimsendi, dolayısıyla pandemi sonrasında da e-ticaretin hızlı bir şekilde büyüyeceği ve alışverişlerin ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"VARIŞ ŞUBELERİNDE DE BÖLGE, SEMT VE MAHALLE BAZLI OLARAK AYRILIYOR"

Yavuz şöyle devam etti: "Anneler Günü ve Bayram öncesi şu an bizim şirket olarak yüzde 50 civarında bir artışımız konusu. Ana müşteriden öncelikli olarak ürünleri alıyoruz. Aktarım merkezlerinde bu ürünler gideceği, dağıtılacağı bölgelere göre ayrım işlemine tabii tutuluyor. Daha sonra ürünler varış şubelerine gönderiliyor. Varış şubelerinde de bölge, semt ve mahalle bazlı olarak ayrılıyor. Sonrasında da dağıtılıyor. Gece ayrı bir ekibimiz ürünleri dağıtıma hazırlıyor, sabah da dağıtım personelleri ürünleri müşteriye teslim ediyor."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORLAR BU SÜREÇTE"

Annesine hediye aldığını belirten Ali Ayberk Kal "Zamanında çabuk geldi. Ben memnunum. Her gelen kargomda ben kuryeye aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir görev üstleniyorlar bu süreçte" dedi.

"PAKETLERİ MÜŞTERİLERİMİZİN HEPSİNE YETİŞEBİLİYORUZ"

Kargo çalışanı Emre Köroğlu ise "Bizim eskiden kargo sayımız günde 2 bin 3 bin bandındayken, şu an bu sayı 10 bin 15 binleri bulmuş durumda. Eskiden bir kurye günde 100 teslimat yapıyorsa şu an 200 bandında teslimat yapıyor. Artık daha fazla işçi ve kurye çalıştırarak insanlar daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz şu anda müşterilerimizden gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Her müşterimiz yoğunluktan dolayı paketlerinin yetişemeyeceğini düşüyor ama biz bunu öngörerek daha fazla yapıp müşterilerimizin hepsine yetişebiliyoruz" şeklinde konuştu.
DHA
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