Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Son birkaç gündür sosyal medya bir deneyi konuşuyor; akciğer deneyi. Videoda nefesinizi tutmanız isteniyor. Uzun süre tutanların ciğerlerinin sağlam olduğu iddia ediliyor. Bu test gerçek mi, değil mi? CNN TÜRK ekibi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu'ya bu soruyu sordu ve şaşıracağınız bilgiler aldı.

''BU TESTLER AKCİĞERİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEZ''

Prof. Muhammed Akkoyunlu'nun yaptığı açıklamalar;

"Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir test değil. Nefes tutma daha çok bilişsel bir fonksiyon. Ne kadar konsantre olduğunuza bağlı bir durum. Ve ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

AKCİĞER GÜCÜNÜ DEĞERLENDİRMİYOR

Akciğerleri değerlendirme açısından herhangi bir değerlendirme olması söz konusu değil. Şunu bilmeliyiz akciğerler 27 yaşına kadar gelişim evresindedir. Bu çok önemli bir şey. Bu da gençler için bir fırsat sunuyor. Yani bu dönem içerisinde sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparlarsa farklılıklar gösterir. Bizim için en önemli egzersiz yürüyüştür.

AKCİĞERİN GÜÇLÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bizim için en önemli testlerden bir tanesi 6 dakika yürüme testi. 6 dakika içinde ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir. 500-550 metreden fazla tempolu yürüyebiliyorsanız akciğerleriniz sizin için yeterli manasına gelir. Yorulsanız bile aldığınız mesafe önemli. Yani akciğerlerinizi sizin hareketinize izin veriyorsa aslında problemi yoktur. Yani akciğer fonksiyonlarını yerine getiriyor. 55 yaş üstü için 550- 600 metre uygun, gençler için daha uzun metreler olabilir."

Here is a quick and easy way to test the capacity of your lungs. Hold your breath and watch the red ball spin while you count the number of spins. The more number of spins you can hold your breath, better is the health of your lungs.#Lungs #LungTest #ExpertDoctor #Covid19 pic.twitter.com/i9x9zySljB