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Pazar tezgahına öyle bir yazı astı ki görenler duygusal anlar yaşadı

Zonguldak'ta semt pazarında çiçek satan bir genç, tezgahına astığı yazı ile gönülleri fethetti
 19 Mayıs 2021 17:36
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Zonguldak'ta pazarcılık yapan üniversite öğrencisi Abdülkadir Koç tezgahına astığı yazı ile gönülleri fethetti. Çiçek sattığı tezgaha 'Bu tezgahtaki ürünler şehit ve gazi ailelerine ücretsizdir' yazısı asan Koç'un bu davranışı ise tezgahına gelen müşteriler tarafından takdir ediliyor.

2020 yılının Şubat ayında İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olması sonrası Gaziantep'de öğrenci olarak bulunan Koç, şahit olduğu atmosferden etkilenerek memleketi Zonguldak'a gelince böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı kendine zorunluluk gördüğünü belirtti.

Abdülkadir Koç, "Bu yazının hikayesi aslında şöyle; ben Gaziantep'de öğrenciyim. Geçen sene İdlib'teki saldırı olduktan sonra ben buraya gelmek zorunda kaldım. Bunun peşine korona virüs olayları oldu peş peşe geldi. O zaman bulunduğumuz ortamda hissedilen duygu ve o anki duruma yakınlık ve şuan Karadeniz'deki uzaklık çok etkili oluyor. Orada olayı tamamen birebir hissediyorsun. Birebir yaşıyorsun. Şehir bir kıyamet alametine dönüşüyor. Ben Gaziantep'te bunu çok hissettim. Buraya gelince de belli bir dönem içinde yer edinmişti. Tezgahıma asma gereği duydum. Aslında bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Ben bunu sadece sosyal proje açısından değil zorunluluk olarak görüyorum. Benim onlara verebileceğim en büyük şey hani şu tezgahı alsınlar ne kadar edebilir ki yani fiyat olarak ne edebilir ama onların manevi değerini hiçbir zaman ödeyemeyiz. Allah razı olsun. Gelenlerde oluyor her zaman buyursunlar gelsinler kapımız açık. Bu sadece tarım ve tarım ürünleri için değil her şey için geçerli maddi manevi her türlü desteğe açığız. Sadece şehit ve gazi ailelerimizden ziyade elimizden geldiğince pazar camiasındaki abilerimizle, büyüklerimizle yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Bir kaç defasında ilk geldiklerinde bizde çok duygusal anlar yaşadık. Oğluma alıyorum dediğinde sorduk başınız sağ olsun diyerek o da kimliğini gösterdi. Oğlu daha yeni şehit olmuştu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

Pazar tezgahında gördüğü yazı sonrası duygulandığını belirten Recep Berber, "Çok güzel gerçekten böyle duyarlı olmaları. Teşekkür ederiz. Keşke hepimiz bir şeyler yapabilsek. Onlar bizim için canlarını veriyor. Gerekirse kollarını bacaklarını veriyor. Bu memleket kolay kazanılmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Çok duygulandım. Allah razı olsun teşekkür ediyorum arkadaşlara" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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