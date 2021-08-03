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5 çocuğa cinsel taciz suçlamaları zaman aşımına takıldı

Beş çocuğuna cinsel istismarla suçlanan babanın davasında yine tartışmalı bir karara imza atıldı. Babanın 3 kızına yönelik eylemleri zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Babanın, erkek çocuğuna "krem süreriz acımaz" şeklindeki eylemi de cinsel istismar değil, cinsel taciz sayıldı. Babaya 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
03 Ağustos 2021 09:24
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5 çocuğa cinsel taciz suçlamaları zaman aşımına takıldı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Dava dosyasına göre, çevresinde medyumluk ve muska yazarak hayatını kazanan baba H.E.'nin 1 üvey, olmak üzere 4 kızı ve 1 erkek çocuğu vardı. İddialara göre, H.E. isimli baba çocuklarına yönelik istismarda bulunuyordu. İki abla, 2002 yılında babaları hakkında şikayette bulundu. Savcılık, delil yetersizliği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Kararından ardından da istismar eylemi sürdü. Bunun üzerine 3 abla erken yaşta evlenerek evden ayrıldı. Dava dosyasına göre, baba H.E, 2015 ve 2016 yılında ayrı zamanlarda 11 yaşındaki küçük oğluna pijamasını indirerek "krem süreriz, acımaz" diyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Ardından mağdur çocuk H.E'nin yanında uzaklaştı. Ancak, H.E'nin eylemleri bununla sınırla kalmadı. H.E, bir kadınla görüntülü konuşurken, en küçük kızın özel bölgelerinde bahsederken de yakalandı.

ÖNCE 12 YIL CEZA VERİLDİ

Durumdan haberdar olan 3 abla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baba H.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E hakkında kızlarının yanı sıra 11 yaşındaki oğluna da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle "Çocuğa cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. Davaya bakan Ankara 8. Mahkemesi, baba H.E'nin 3 ablaya yönelik eylemleri nedeniyle zaman aşımı kararı verirken, erkek çocuğuna yönelik eylem nedeniyle de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl, en küçük kızına yönelik ifadeleri nedeniyle de "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali" suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Karara ilişkin istinaf incelemesi yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, H.E'nin 3 kızına yönelik eylemlerine ilişkin verilen zaman aşımının doğru olduğuna karar verdi. Sanığın, erkek çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle verilen cezayı da "eylemin teşebbüs" aşamasında kaldığı gerekçesiyle 12 yıldan 7 yıl 6 aya indirdi. En küçük kız yönünden verilen 3 ay ceza da kaldırdı.

'GÖNÜLLÜ VAZGEÇTİ'

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile mağdur kızların avukatı Şahin Antakyalıoğlu, istinaf mahkemesinin kararına itiraz etti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, zaman aşımı için verilen kararın doğru olduğuna hükmetti. Yargıtay, sanığın, erkek çocuğuna yönelik eylemin cinsel istismar değil, cinsel taciz suçunu oluşturduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Kararda özetle şöyle denildi: "Sanığın icrai hareketlerini sonuna kadar götürebilme imkanı bulunduğu halde kendiliğinden son vermesi, TCK'da yer alan gönüllü vazgeçme düzenlemesi de gözetildiğinde mevcut haliyle eylem cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır."
Yargıtay'ın bozma kararı üzerine dosya bir kez daha istinaf mahkemesine geldi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. İstinaf mahkemesi 9 Haziran tarihinde sanık babanın erkek çocuğuna yönelik eyleminin cinsel taciz sayarak, sadece 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Hürriyet
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