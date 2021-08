Erdoğan: Türkiye yol geçen hanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var.

(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarıyla alakalı olarak şu anda ciddi manada kontrol altına alınmış vaziyette. Programa gelirken nihai kararı vereyim ki ona göre açıklamayı yapayım istedim. Bununla ilgili olarak da Bekir Bey ile görüştüm. Büyük oranda kontrol altına alındığını, Burdur'da bir yangın olayı çıktı. Yüzlerce arazöz arazide dolaşıyor. Onlarca helikopter dolaşıyor, aynı şekilde uçaklar dolaşıyor. Şunu çok rahat söyleyebiliriz elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk ve bunların araştırmaları yapıldı. Soruşturmalarda gözaltına alınanlar var, tutuklananlar var. Bütün bunlarla beraber aldığımız istihbaratlar var. Şunu biliyoruz ki bunlar arasında ailesinde terör örgütü iltisaklı kişiler var. Her bir canın hesabını soracağız dedik.

Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandıu' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi. Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi.

Devam eden soruşturmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla paylaşacağız.

Her şeyden önce ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Her türlü teknolojik altyapı da sahip. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın yönetim merkezinden sevk ve idare edilir. Kara ve hava araçlarımızı yenileyerek biz bunların sayılarını arttırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Bu arazözler çok iş görüyor. Yangınla mücadelede hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Dost ülkelerden sağ olsun destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı.

(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.

'YANAN ALANLARA İMAR' İDDİALARI

Anayasanın 169. maddesi çok. Kesinlikle yanan ormanlarına yerine yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Bizim 19 yıllık iktidar dönemimizde yapmış olduğumuz ağaç dikimi 5.5 milyar. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak. İktidara geldiğimiz günden beri orman varlığımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız yeşil vatanımıza önem verdiğimizi ispatlıyor. Türkiye 2015 yılında orman varlığını arttıran ülkeler sırasında 46.sıradayken 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Türkiye Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında birinci. 11 Kasım'ı milli ağaçlandırma günü ilan ettik. Milyonlarca fidanı öğrencilerimizle beraber toprakla buluşturuyoruz. Yeni orman alanları oluşturduk. Bunlara aynı şekilde devam edeceğiz.

THK UÇAKLARI TARTIŞMASI

Çok acık net konuşmam lazım. THK devletin bir kurumu değildir. THK nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa THK bunlardan bir tanesi. THK'nın elindeki uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma da değil. Birkaç yıl önce kurumun elindeki uçakların yetersiz olduğunu söylemiştim. Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler. Uçakların bakımını yaptırmayan kurumun eski yöneticileri.

Bakanlık dediğiniz zaman çok büyük işler yapan anlamına gelmez. Önemli olan kurumların güçlü olması. AFAD adeta bir bakanlık gibi çalışır halde. Yönetim, ekip güçlü olduğu zaman AFAD ile çok şeyleri yapabiliyorsunuz. Afetlerde AFAD daha güçlü bir şekilde devam edecek.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum.Dürüst, doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde maalesef bu yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Buna bizim müsaade etmememiz lazım. ABD'de Twitter olayı nelere vesile oldu. Türkiye'de ofisimiz var, Türkiye'de senin ofisin yok. Ofis açacaksın açmadığınız zaman bedelini ödeyeceksin.

Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. İtibar suikasti hedef gösterme ne ararsan bunlarda var. Planlı programlı olduğu çok bariz olan halkımız sürekli olarak tahrik edilmeye çalışılıyor. Adı üzerinde Ekşi Sözlük. Baya ekşi.

AFGAN GÖÇMENLER

Her şeyden önce biz biliyorsunuz göçmenlerle ilgili en önemli adımı birinci derecede Suriye'de attık. Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Çok da fazla kalmadı tamamiyle sınırlarımız bu surlarla bu duvarlarla örülüyor. Tabii bu son gelişmelerle gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok çok sıkıntılı bir durum. Taliban ile yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir Afganistan'da bizim kendi soydaşlarımız durumunda olanlar var. Bütün bunlarla birlikte bazı adımları atıp yanımıza kimleri alabiliriz, onların çalışmasını yapıyoruz. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor. Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil. Katar ile bu akşam görüşmem oldu, Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız...

SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Bir devletin görevi nedir vatandaşının sağlığını korumaktır. Şu anda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Salgınla mücadelede en güçlü silahımız aşı. Biz toplumumuzun tamamını aşılanmasını istiyoruz. Tüm dünya Kovid denilen hastalığa odaklanmış, bununla mücadele ediyor. Herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız. Aşısızlar daha fazla hasta oluyor ve ağır geçiriyor. Tüm vatandaşlarımızı ben Cumhurbaşkanları olarak aşı olmaya davet ediyorum.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Şimdi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız değişti. Aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yer alıyor. Tememinimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Çalışmalarımız bitince Devlet Bey ile konuşacağım.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HER KESİMİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bütün bu süreç içerisinde yani salgın boyunca sürekli destek paketleri açıkladık. Türkiye sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ekonomide de aldığı hızlı tedbirlerle bu süreci kontrollü şekilde yürüttü. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme yılın tamamını iyi bir seviyede kapatacağımızın habercisidir. Gezi olaylarından beri yaşadığımız her hadisede ekonomimiz hedef alındığı halde biz bu neticeyi elde ettik. Salgın şartlarında rağmen yıllık ihracatımızın şu anda tüm zamanların rekorunu kırmak çok ama çok mnemlidir. Salgın şartlarının el vermesiyle birlikte bir büyük sıçramayı hayata geçirdik. Salgından en çok etkilenen hizmetler sektörünün de hızlı bir toparlanma içinde olduğunu görüyoruz. Her kesimden insanımıza 700 milyar liraya yakın bir kaynak aktardık. İhtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirecek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. 19 yılda ülkemizi 3 kat büyütmüş ve zenginleştirmişsek 2023 hedeflerimize ulaştığımızda yeni ve çok büyük hamleyi hayata geçirmiş olacağız. İşsizlik rakamlarında ülkemizde 2 2,5 puan daha düştü.

Fındık ülkemizin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri. Özellikle Karadeniz çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de fındık üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle özellikle Karadenizli üreticilerimizle paylaşmak isiyorum. Giresun fındık alım fiyatımız kilogram başına 27 lira lavant kalite fındık için ise 26,5 liradır. yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişiyor.