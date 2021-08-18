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Afganistan'da Türkiye farkı: Bizimle kalın

ABD ve Avrupa ülkelerinin, Afganistan'daki yerel personelini yüzüstü bırakarak kaçış görüntüleri hafızalara kazınırken, Türk askeri, Afgan personeline sahip çıktı. 150 tercüman adına Yeni Şafak'a konuşan M.A., yetkililerin kendilerine "Güvenlik endişesi duyuyorsanız burada bizim yanımızda kalabilirsiniz. Eğer endişe duymuyorsanız evinize de gidebilirsiniz" dediğini aktardı.
18 Ağustos 2021 06:40
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Afganistan'da Türkiye farkı: Bizimle kalın

Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı ülkelerinden kaçmaya çalışan Afganistanlılara ABD askerlerinin ateş açması dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, Kabil'de bulunan Mehmetçik, Türk askeri üslerinde bulunan ve uzun yıllardır çalışan Afgan tercümanları sahipsiz bırakmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Yeni Şafak'a konuşan Afgan tercümanlar Türk askeri yetkililerin, "Güvenlik endişesi duyuyorsanız burada bizim yanımızda kalabilirsiniz" dediğini aktardı.

BURADA KALABİLİRSİNİZ

10 yılı aşkın bir süredir Afganistan'da bulunan Türk birliklerinin tercümanlığını yapan 150 Afgan, ülkenin siyasi geleceğindeki belirsizlik nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Afgan tercümanlar adına Yeni Şafak'a konuşan M.A. bekleyişleri sırasında Türk askeri yetkililerin, "Güvenlik endişesi duyuyorsanız burada bizim yanımızda kalabilirsiniz, eğer endişe duymuyorsanız evinize de gidebilirsiniz" dediğini aktardı.

TÜRKİYE'DEN HABER BEKLİYORUZ

Türk askerinin bulunduğu kampta sadece kendilerinin bulunmadığını anlatan tercüman M.A., 20'ye yakın Afgan temizlik personelinin de kampta Türk askerine hizmet ettiğini söyledi. Taliban'ın Kabil'e girdiği gün temizlik görevlilerine de aynı şekilde isterlerse kampta kalabileceklerinin söylendiğini belirten tercüman M.A., kamptaki askeri yetkililer ile sürekli irtibatta olduklarını belirtti. Türkiye'ye gitmek için dilekçe yazarak başvuruda bulunduklarını anlatan M.A., Türkiye'nin kararını beklediklerini ifade etti.

ÜLKENİN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ

Kabil'de hayatın dün itibarıyla normale döndüğünü anlatan Afgan tercüman M.A., esnafların iş yerlerini açmaya başladığını söyledi. Sadece resmi dairelerin kapalı olduğunu belirten M.A., Taliban'ın Afgan halkına güvence verdiğini fakat Kabil'de yaşayan halkın Taliban'ın fikirlerinin değişeceğinden endişe duyduğunu aktardı. Aynı endişeyi en fazla kendilerinin hissettiğini söyleyen Afgan tercüman, "Biz ölümden ziyade, ülkenin ve çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyoruz. Türk yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

TSK İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Afganistan'ın geleceğinin meçhul olduğunu belirten M.A., "Taliban'ın ne yapacağı belli değil. Her an karar değiştirebilirler. Tercüman arkadaşlarımız Türkiye'ye gelmek istiyor. Herkes Türkçe biliyor zaten. Bize verilen işte çalışabiliriz. Türkiye'nin bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. Türk askeri yetkililerinin gerekli temaslarda bulunduğunu belirten tercüman, "Eğer Türk ordusu burada kalırsa, biz tercümanlar olarak Türk ordusuyla çalışmaya hazırız. Yeter ki ailelerimizi Türkiye'ye götürsünler. Onlar güvende olsun. Biz burada Türkiye ordusuna her zaman hizmet ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Stoltenberg: Bu kadar hızlı çöküş beklemiyorduk

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Risklerin farkındaydık ama sonsuza dek çatışmak yerine siyasi bir geçiş ve insani yardım temelli destek öngördük. Ancak böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk" ifadelerini kullandı. Öte yandan NATO Genel Sekreteri "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Şen

Yeni Şafak
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