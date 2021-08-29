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Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor

Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor, gençler henüz öğrenciyken kendi şirketini kuruyor, ABD'de Top 10'da Türk oyunları listelerden inmiyor... Son yılların en hızlı büyüyen dijital oyun sektöründe çok büyük oynuyoruz. Ama nasıl? Oyunun kahramanları anlatıyor
29 Ağustos 2021 12:30
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Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor

Seyhan Akıncı'nın haberine göre: Dijital oyun sektörü hızla büyüyor. StartupCentrum'un 2021'in ilk altı ayında Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlara dair raporu büyümeyi çok net ortaya koyuyor. Türk oyun sektörü 2021'in ilk yarısında 236 milyon dolar yatırım aldı. Son olarak iki hafta önce İzmir merkezli mobil oyun şirketi Ruby Games, Finlandiyalı şirket Rovio tarafından satın alındı. Pandemide dünyadaki oyun oynama süreleri yüzde 30 arttı. Ülkemizdeki oyuncu sayısı da 4 milyon artarak 36 milyon kişiye ulaştı. ABD'de listelerde Top 10'a baktığımızda Türk oyunları görüyoruz. Peak Games ve Dream Games, Türkiye'nin unicorn olan oyun şirketleri. Yaratıcılığın ve özgünlüğün ön planda olduğu sektörün en büyük ihtiyacı oyun tasarımcısı. Geçen yıla kadar sadece İstanbul'da 5 üniversitede bulunan Oyun Tasarımı Bölümü bu güz itibarıyla 10'a çıkacak. Kuluçka merkezlerinden üniversitelere herkes oyunun bir parçası olmak için çalışıyor. Biz de dijital oyunun başarılı oyuncularıyla sektörü konuştuk.

Güven Çatak (Bahçeşehir Üni. Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Bşk.)

"Aileler çocukları oyun tasarımı okusun istiyor"

Biz sadece bir lisans programı değil bir oyun yapılanmasıyız. Çok yakında oyun tasarımı üzerine ilk doktora programını açıyoruz. Türkiye'nin genç nüfusunun en sonunda buluştuğu bir alan var. Çünkü hem üretmeye hevesliler hem de başarı hikayelerinden sonra herkes çok iştahlı. Aileler bile artık "Oğulum-kızım oyun tasarımı okusun" diye bize getiriyor. 2016'da lisans bölümünü açtığımızda birçok ebeveyne bu alanı anlattık, ikna ettik. Şu an çocukları olan kuşak 80'lerde, 90'larda oyun oynayarak büyümüş olanlar. Şimdi onların çocukları gelmeye başladı. Z kuşağı için oyun içine doğdukları bir mecra. Oyun okur yazarlığına 2-3 yaşlarından itibaren sahipler. Sektör dünyada Hollywood'u, müzik sektörünü her şeyi geride bırakmış dev bir yaratıcı endüstri. Dijital Oyun Tasarımı'nın global bir iş olması, yurt dışına gidebilme olanakları, daha fazla para kazanabilmesi gibi artıları var. Veliler bize "Oğlum-kızım iş bulacak mı?" diye soruyor bırakın iş bulmayı mezun olmayı beklemiyorlar. Şu an firmalar devamlı iş ilanı paylaşıyor. Henüz 2'nci, 3'üncü sınıftan itibaren herkes işe giriyor veya iş kuruyor. Herkesin insan kaynağına ihtiyacı var. Sektör; oyun tasarımcısı, oyun geliştirici ve oyun sanatçısı arıyor.
Milliyet
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