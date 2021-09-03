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12 dekar arazinin tamamına 'mor çilek' ekiyor

Eskil ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesine başvurarak kabul edilmesi sonucu bitkiler eken Havva İnanç, 12 dekar arazimin yüzde 60'ında mor çilek yetiştiriyorum." dedi
03 Eylül 2021 08:12
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12 dekar arazinin tamamına 'mor çilek' ekiyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Havva İnanç, çeşit çeşit bitkiler üreterek geçimini sağlıyor.

İnanç, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurusunun kabul edilmesiyle 12 dekarlık bir alana tohumunu Çin'den getirttiği mor çilek ve tıbbi aromatik bitkiler ekti.

TESADÜFEN TANIŞTIĞI KİŞİ BU İŞİ ÖNERDİ

İnanç, daha sonra kurslara katılarak eğitimler aldı ve tarlasında mor çilek, safran, şeker otu, melisa, pepino, çarkıfelek, peygamber süpürgesi, kırlangıç otu ve aronya gibi bitkileri üretiyor.

İnanç, 2010'da Çin'de yaşayan bir Türkmenistan vatandaşıyla tesadüfen tanıştığını, çilek tohumunu onun aracılığıyla Aksaray'a getirttiğini anlattı.

"YILDA 5 İLE 8 TON ARASI ÜRÜN ÜRETİYORUM"

İlk sene üründe istedikleri verimi alamayınca hayal kırıklığı yaşadığını ancak yılmadığını ve çileği ekmeye devam ettiğini ifade eden İnanç, "Geçen yılların ardından şu anda yüzlerce fide sahibi oldum. Şimdi akıllı tohum üretmeye başladım. Mor çilek Meksika kökenli bir bitki. Diğer çileklerden farkı aromasıdır. Bilinen çilek görünümünde değil. 12 dekar arazimin yüzde 60'ında mor çilek yetiştiriyorum. Yılda 5 ile 8 ton arasında ürün üretiyorum. Ortalama masrafları çıktıktan sonra yılda 150-200 bin arasında kar kalıyor." dedi.

"MOR ÇİLEK BALKONDA BİLE YETİŞİR"

İnanç, bu yaz döneminde mor çileğin hem ürününü sattığını hem de tohum ve fide satışına başladığını, taleplere yetişemediğini ifade etti.

Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara mor çilek üretimini tavsiye eden İnanç, "Mor çilek evin balkonunda bile yetişir. Suyu ve güneşi çok seven bir bitki. İllaki bahçe veya tarla olacak diye bir kaide yok. Saksının içerisinde bir yılda tükenebilecek ürünü yetiştirebilirsiniz. Bir veya iki fideyle başlanıp ondan sonra çoğaltabilirsiniz. İsterse bir kadın her şeyi yapabilir. İnternet çağında her şey gayet açık ve arandığında bulunabiliyor. Toprak ne ekersen sana fazlasıyla veriyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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