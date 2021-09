Yabancı yatırımcı Türk şirketleri radarına aldı

Yabancı yatırımcılar, kurda yaşanan artışla Türk şirketlerini radarına aldı. Yatırım ve yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Applied Value Group Türkiye'de şirket arayışına girdi. Applied Value Group Kurucusu ve İdari Başkanı Bruce Grant özellikle son dönemde Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte global pazarda rekabetçi hale geldiğini belirterek "Değer kazanacağını öngördüğümüz firmalara uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz. Yatırımlarımızın temelinde uzun vadeli taahhüt, şirket yapısında yapılacak iyileştirmeler ve tabii ki büyüme stratejisi yer alıyor. Türkiye'de sağlık, yazılım ve sosyal girişim alanlarında yatırım yaptık. İzmir'de faaliyet gösteren hastane ve yoğun bakım ünitesi yatakları üreten Kenmak'ı satın aldık. Medrics ve Sourcing Value de yatırım yaptığımız firmalar arasında. Türkiye'nin eşsiz ve güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle gelecekte Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım da dahil olmak üzere pek çok planımız var. Dikey tarım, SaaS ve inşaat sektörlerinde de yeni yatırımlarımız oldu, siber güvenlik ve bioteknoloji alanlarında yeni projelerimiz var" dedi. Siber güvenlik alanında İsveç'te büyük bir yatırım fonu ile Türkiye'ye yatırım planladıklarını dile getiren Grant, nesnelerin interneti alanında da büyüme potansiyeli gördüklerini söyledi.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAK



Kadın istihdamı konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Grant "Hand in Hand adlı bir vakfı ile Afganistan, Doğu Afrika, Hindistan ve Zimbabwe'deki bölgesel operasyonlarıyla dört milyondan fazla istihdam sağladık. Bu insanların neredeyse tamamı kadın. Vakfın, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD'deki üç ofisi ise bağış toplama ve bölgesel operasyonlara destek sağlamaya devam ediyor. Türkiye'de de kadınlara istihdam sağlamak için aynı modeli uygulamak planlarımız arasında yer alıyor. Bu konudaki ilk adımı da bir tekstil atölyesi satın alarak işe başlamak istiyoruz" diye konuştu.

New York, Miami, San Francisco, Stockholm, Kopenhag, Helsinki ve Şanghay'ın yanı sıra İstanbul'da ofis açtıklarını dile getiren Grant şunları kaydetti: Amerika ve İskandinav ülkelerinde kuvvetli bir temelimiz var. Bu, bir anlamda benim yarı İsveç yarı Amerikalı olmamdan da kaynaklanıyor. Özellikle Stockholm, Kopenhag, NY ve San Francisco ofislerimiz fazlasıyla faal. Bunun yanı sıra Miami ofisimiz de yeni kuruluyor ve İstanbul ofisini de hızlıca kurduk hatta kısa sürede 7 kişiye ulaştık bile. Tüm ofislerimizdeki hedefler aslında birbirine yakın. Danışmanlık yaptığımız müşterilerimizin hedeflerinin yanı sıra bizim kendi hedeflerimiz arasında şirketlerimiz ve çalışanlarımız arasında "best practices" (en iyi uygulamaları) paylaşmak, global ölçekte faaliyet yapmamızın avantajını gerek sourcing (kaynak bulma) olsun gerekse de işin devamlılığı açısından olsun kullanmak ve ilgimizi çeken sektörlerde her coğrafyada yatırım yapmak gibi hedeflerimiz bulunmakta.

ÖMER TEMÜR