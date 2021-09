Manavgat'ta traktörleri yanan 16 aileye yeni traktör verildi

Antalya Manavgat'ta tarihin en büyük yangınından sonra evleri, eşyaları, araçları yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi. Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen araçların teslim törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN'ın Genel Müdürü Halim Tosun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Toplam 25 traktör Antalya'da yandı"

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Antalya'da, Muğla'da, değişik bölgelerde büyük yangınlar oldu. Manavgat'ta yangın 11 gün sürdü. Burada yangını yaşadık, kontrol altına almak için birlikte çalıştık. Bizim günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Yangının söndürülmesi için ilgili kurumlar ile yoğun çaba sarf ettik, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalıştık. Hep beraber sahadaydık. Cumhurbaşkanımız yerinde incelemeler yaptı. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya'da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek, almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD, bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz. Ankara'da da birkaç gün önce bundan sonra yaşanacak afetlere nasıl daha iyi hazırlanabiliriz bunu değerlendirdik. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede daha iyiyiz ama bunu da yetersiz görüyoruz" dedi.

"16 traktörü vatandaşlarımıza hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz"

Traktör dağıtımının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çocukluğumda babamın çiftliğinde çok çalıştım. Araç sürmesini traktörde öğrendim. Manavgatlılar ile çok ciddi dayanışmamız vardı. Traktörü olanlar başkalarına yardım ederdi. Bugün gerçekten 16 traktörü vatandaşlarımıza dağıtırken hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. Bu firmalarımız bu traktörleri güçlü bir şekilde üretiyorlar. Aynı zamanda ihraç da ediyorlar. TÜMOSAN, Albayrak grubunun bir firmasıdır. Biz bu afet başladığı zaman devlet olarak sadece sahada yoktu, maddi olarak da buradaydık. Türkiye'nin her yerinden insanlar arayarak yardım yapmak istediklerini belirtti. Biz de o zaman şunu dedik. Bizim milletimiz cömerttir. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. TÜMOSAN ve Türktraktör'e teşekkür ediyoruz. AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduk. Bundan sonra da her alanda daha güçlü destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birisini yaşadık"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, "1.5 ay önce yaklaşık orman bölge müdürümüzün telefonu ile Kalemler'in 4.5 kilometre yukarısında bir yangın başladığı ihbarı ile bölgeye geldik. Ne yazık ki yangın farklı noktalarda da devam etti. Vefat edenlerimiz oldu. Tüm bölgeye geçmiş olsun. İnşallah Türk milleti her zaman bunu başardığı gibi zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde beraber hareket etmeyi başardı. Bu zor günlerden çıkıyoruz. Tüm bakanlıklarımız ile devlet olarak buradaydık. Bu süreç içerisinde vatandaşımızın acil ihtiyaçlarını temin ettik. Sahadaki yıkım ve tespit çalışmaları başladı. 61 bin hektara yakın orman alanı, 18 bin hektara yakın tarımsal ve köy içi olmak üzere Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birisini yaşadık. Türktraktör ve TÜMOSAN'a bizlere göstermiş olduğu bu güzellikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz"

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, vefat edenlere başsağlığı diledi. Tosun, TÜMOSAN ailesi olarak yangını yakından takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"TÜMOSAN olarak yangın sırasında tüm çalışanlarımızla, tüm traktör ve yedek parça bayilerimizle bölgeye nasıl yardım ve katkı sağlarız diye çalışmaya başladık. Bu vesileyle bölgede hazır ve nazır olduk. Çiftçilerimizin yangın nedeniyle yaşamış olduğu tarım ekipmanlarındaki zararları basın ve medya organlarından duyduk. Cumhurbaşkanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan bağış çağrısına hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan evet dedik. Bu vesileyle bu organizasyona katıldık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağımıza sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun huzurunda açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

İlk testi Bakan Çavuşoğlu yaptı

Konuşmaların ardından 16 traktör sahiplerine kura yöntemi ile teslim edildi. Bakan Çavuşoğlu, teslim töreninin ardından farklı iki traktörün üzerine çıkarak ilk testi kendisi yaptı. Daha sonra çiftçiler kendi traktörlerine binerek ilk kez kontak çevirdi. Yeni traktörünün koltuğuna oturan Saliha Sungur (76), "Traktörümüz yangında yandı. Yanmış bir şekilde duruyor. Çok mutlu oldum. Eşimin hatırası yerine geldi. Eşimin acısı ve bunun acısı vardı. Çok mutlu oldum" dedi.

Osman Ali Şen ise, "Traktörümüzü bugün aldık. Tamamen yanmıştı. Şu an mutluyum. Herkese böyle traktör nasip olsun" diye konuştu.