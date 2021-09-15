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'Türkevi' ile Türkiye diplomasinin merkezinde yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu için gideceği ABD'deki ikili temaslarını, açılışını yapacağı Türkevi'nin yeni binasında gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, kurmaylarına Manhattan'da yapılan yeni Türkevi binasından övgüyle bahsetti. Türk motifleri taşıyan lale şeklinde göğe yükselen, 20 bin metrekare alana sahip 35 katlı Türkevi'nin BM binasına yakınlığı ve konumu nedeniyle de Türk diplomasisine önemli katkılar sağlayacağına işaret etti.
15 Eylül 2021 08:15
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'Türkevi' ile Türkiye diplomasinin merkezinde yer alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu için gideceği ABD'deki ikili temaslarını açılışını yapacağı Türkevi'nin yeni binasında yapacak.

Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde kurmaylarıyla bir araya gelerek ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın ABD ziyaretinde gündeminde 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü çerçevesinde BM'de reform yapılması ve düzensiz göç olacak.

BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak olan Erdoğan'ın göç, iklim değişikliği, terör gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, BM ziyaretinde ikili görüşme yapacağı liderlere 'Daha adil bir dünya mümkün' kitabını hediye edecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan, kurmaylarına Manhattan'da yapılan yeni Türkevi binasından övgüyle bahsetti. Türk motifleri taşıyan lale şeklinde göğe yükselen, 20 bin metrekare alana sahip 35 katlı Türkevi'nin BM binasına yakınlığı ve konumu nedeniyle de Türk diplomasisi önemli katkılar sağlayacağına işaret etti. Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda Fransa yargısının Lafarge kararını da değerlendirdi.

Fransız firması Lafarge'ın teröre destek verdiği yönündeki iddialarını ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan dile getirmişti. Başkan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı konuşmasında Fransız şirketi Lafarge'ı işaret ederek, "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada.

O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?" demişti. Fransa Yargıtay'ının geçen hafta verdiği kararı değerlendiren Erdoğan, Lafarge'nin DEAŞ'a rüşvet verdiğini, bununla beraber terörü finanse ettiğini daha önce Avrupa Birliği üye ülke liderleri ile yaptığı görüşmelerde defalarca dile getirdiğini ancak bunun hep kulak ardı edildiğini anlattı. Erdoğan " Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli bir konu" ifadesini kullandı.

Eda Işık
Sabah
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