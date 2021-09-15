'Türkiye asgari ücret cenneti olmuş'

Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle ilk olarak Borçka ilçesine gelerek esnafı ziyaret etti. Siyasetçinin görevinin hizmet olduğunu belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl esnaf için müşteri velinimetse seçmen de (siyasetçi için) velinimet olmak zorunda. Yapman gereken o. Siz uzunca bir zaman seçmenin velinimet olduğunu unuttunuz. Dükkandan içeri girdiğimde işsiz gençle karşılaşıyorum. İşsiz, umutsuz gençlerin olduğu bir Türkiye, çiftçinin malını üretip satamadığı bir Türkiye, besicinin hayvan yetiştirmekten çıktığı bir Türkiye, üniversite bitiren gençlerinin büyük çoğunluğunun 'Fırsat bulsam Kanada'da, Avusturalya'da, Yeni Zelanda'da garsonluk yapmaya razıyım.' dediği bir Türkiye ama buna karşı 5 maaş alan danışmanlar, 11 maaş alan bürokratlar, 250 bin lira geliri olan belediye başkanları."

'Bu hak değil'

Alım gücünün düştüğünü belirten Akşener, "Her gelen mal, ne satılıyorsa satılsın pahalı geliyor. Türkiye yüzde 75'ler ile asgari ücret cenneti olmuş. Bir yerde ister fabrika, ister mağaza, nerede çalışırsa çalışsın, çalışanların maaşı asgari ücret. Sen asgari ücret ile evini geçindirmeye çalışırken 250 bin lira oturduğu yerden maaş alanlara maaş veriliyorsa bu hak değildir. Bu haramdır" ifadelerini kullandı.