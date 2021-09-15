1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

Son dönemde nükleer silah denemesi içinde olduğunu duyuran ve geçen hafta başarılı bir seyir füzesi denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore'den korkutan bir hamle daha geldi
15 Eylül 2021 08:37
+Aa- Yazdır
Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'in son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan iki adet balistik füze fırlattığı duyuruldu.

Açıklamayı Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptı. Yapılan açıklamada tanımlanamayan iki füzenin Güney Kore'nin doğu kıyısındaki denize düştüğü belirtildi. Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerinin füzenin akıbeti ile ilgili soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Güney Kore, bölgedeki takip ve izleme sistemlerinin de güçlendirildiğini ve ABD ile güvenlik konusunda yakın çalışıldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini sert bir dille kınayarak "şoke edici" yorumunu yaptı. Suga, Pyongyang yönetiminin bu adımının bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araştırma sonucu sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor
15 Eylül 2021 09:24		 Almanların başörtü hazımsızlığı
15 Eylül 2021 07:30
One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
14 Eylül 2021 22:54		 ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor
14 Eylül 2021 20:26
Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi
14 Eylül 2021 10:27		 Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması
14 Eylül 2021 09:31
Zorunlu yapmışlardı... İngiltere'den aşı sertifikası kararı
12 Eylül 2021 21:53		 Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sona eriyor
12 Eylül 2021 16:11
İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı
12 Eylül 2021 15:25		 FBI gizli 11 Eylül belgelerini yayınladı
12 Eylül 2021 15:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Yumurta fiyatları kanatlandı09:36 - Müteahhitlerin de gündeminde 'fren' var... Kiralama formülüne yeşil ışık09:33 - Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme09:30 - Sağlık'ta lisans tamamlama sonuçları açıklandı09:27 - Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım09:24 - Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
09:24 - Araştırma sonucu sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor09:22 - Kiralık evlerde komisyon isteyen ev sahibi bile var!09:20 - Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak09:09 - Sünnet için hazırlanan klasik otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi08:59 - 130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!08:56 - Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız
08:52 - Aldatıldığı kadın, tanık olup ilişkiyi reddedince, 'yalan tanıklıktan' hapsi istendi08:47 - Çiftlik Bank davasında Tosuncuk konuştu: Yönetimde vekiller hakimler de vardı08:45 - KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?08:42 - Anneden büyük ihmal: Yokuş aşağı kayan çocuk arabası bahçeye düştü08:37 - Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
08:35 - Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'tır ehliyetli' aday kazandı...
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
Merkez'den kritik hamle: Karşılık oranları 200 baz puan arttırıldı
Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
İşverenler: 10 gençten 9'u makinede çalışmak istemiyor
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
SİNEK 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
problem çözme 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
delilik 2
virüs 1
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
mumyalamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam