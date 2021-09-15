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KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?

Hürriyet Gazetesinden Nedim Şener 'Al sana KHK'lı mağdur gariban 'FETÖ'cü mahrem imam' başlıklı yazısında, dün yapılan Jandarma'nın mahrem yapılanması operasyonunda gözaltına alınanlar hakkında detaylı bilgi verdi.
15 Eylül 2021 08:45
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KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?

Şener'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:


"Abdullah K.: Ulaştırma Bakanlığı'nda mühendis, 672 sayılı KHK ile ihraç edildi.

Ahmet A.: 695 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç.

Ahmet A.: Hacettepe Üniversitesi'nden 672 sayılı KHK ile ihraç.

Ahmet Ö.: Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, 672 sayılı KHK ile ihraç.

Adem O.: 675 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.

Behçet D.: Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, 675 sayılı KHK ile ihraç.

Bülent K.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.

Cavit P.: Halen Melikşah Üniversitesi'nde okutman.

Durmuş A.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.

Fatih K.: 675 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.

Kemal D.: 672 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.

İsmail D.: Sağlık Bakanlığı'nda doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.

Hasan D.: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Merkezi ambar memuru, 672 sayılı KHK ile ihraç.

Mustafa İ.: Elazığ Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü veri hazırlama uzmanı, 672 sayılı KHK ile ihraç.

Salih A.: Personel Daire Başkanlığı'nda uzman, 672 sayılı KHK ile ihraç.

Selim D.: Devlet Malzeme Ofisi'nde mühendis, 672 sayılı KHK ile ihraç.

Cevat A.F.: Orman Bakanlığı'nda biyolog, 672 sayılı KHK ile ihraç."

Biliyorum, isimleri okurken, "Kim bunlar, özelliği ne?" diye soruyorsunuz.

Bunlar, dün Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, "FETÖ'nün Jandarma mahrem imamlarından" birkaçı.

102 MAHREM İMAM

Operasyon 143 kişiye yönelik başlatıldı. Aralarında 102'si ise, Jandarma mahrem imamı.

İsimleri okurken, mesleklerine ve KHK ile ihraç edildiğine dikkat ettiniz sanıyorum.

"Mahrem imamlık"ın FETÖ içerisindeki görevi şuydu; kendilerine bağlı 3, en fazla 5 kişilik Jandarma personeli ile rutin toplantılar yapıp onlardan istihbarat alıyor, örgütün talimatlarını iletiyorlardı.
Hürriyet
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