Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, CHP'li Özgür Özel'e yönelik paylaşımında "İftiralarla 1 Başbakan , 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.
|15 Eylül 2021 08:56
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İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlıkla ilgili iddialarına yanıt verdi.
Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanınız. İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız. Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur" ifadelerini kullandı.
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