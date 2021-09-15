Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12 BRANŞTA İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAYA ENGEL HASTALIKLAR BELİRLENDİ İnfaz koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edileceklerin sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bazı belirlemeler şu şekilde: Göğüs hastalıklarında astım, koah gibi rahatsızlığı olanlar; Romatoloji hastalıklarında romatoid artrit, FMF, gut gibi rahatsızlığı olanlar; Ruhsal hastalıklarda anksiyete, obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar infaz koruma memuru olamayacak