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BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı

BİM yöneticisi Galip Aykaç: Soruyor Ankara'dan yetkililer; 'Ne oldu da peynir, süt fiyatları arttı?' diye. Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı. Ne zaman sıkışılsa bir denetleme başlıyor.
15 Eylül 2021 13:43
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BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı

Hayat pahalılığını artık hükümet de kabullenmiş durumda. Marketlerde fiyat denetimleri başlatılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuşmalarında konuya değiniyor. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine, fiyatların yüksekliğiyle perakende sektörünün bir alakası olmadığını belirterek, "Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu tamamen bir algı yönetimi, Bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz..." dedi.

BloombergHT'de yayınlanan '60 Dakika' programına konuk olan Galip Aykaç, denetimler ve fiyat artışlarıyla ilgili sosyal medyada da gündem olan açıklamalarda bulundu.

'BÖYLE ÇÖZÜM OLMAZ'

Ticaret Bakanlığı ve diğer birimlerin böyle dönemlerde çok sık denetmelerde bulunduğunu vurgulayan Aykaç "Bu denetimlerde de buldukları bir şey varsa gereğini yapıyorlar. Şu anda da bir kaç gündür denetimler var. Ne zaman sıkışılsa böyle bir denetime başvuralım diyerek böylece bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle olmaz yani..." dedi.

'SEKTÖRÜN KAR MARJI YÜZDE 1,2'YE DÜŞTÜ'

Fahiş fiyatlarla ilgili "Biz töhmet altında bırakmasınlar" diyen Aykaç, "Perakende noktaları aslında enflasyonun düşmesine sebep olan bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Merkez Bankası verilerine göre perakende sektöründe net kar marjı 1.6'dan 1.2'ye düşmüş durumda. Eğer burada bu işler yapılıyorsa bu paralar nerede? Böyle bir dünya yok, lütfen bizi töhmet altında bırakmasınlar... Fahiş fiyatla perakendenin bir alakası yok" açıklamasında bulundu.

'ÇİĞ SÜT FİYATINI DEVLET ARTIRDI'

Artışların sadece sebze ve meyve ile sınırlı olmadığını belirten Aykaç, "Sadece sebze-meyveye bakmayalım. Bu artışlar sadece sebze meyve ile sınırlı değil. Soruyor Ankara'dan bazı yetkililer; 'Ya ne oldu da peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?' diye. Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten. Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz anlatabildim mi? Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından alakası yok. Bu tamamen bir algı yönetimi, bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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