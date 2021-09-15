Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt
|15 Eylül 2021 14:57
|+Aa- Yazdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu'na, açıklamalarının ardından soru-cevap bölümünde, "Bundan önceki Cumhurbaşkanı adaylığına karşı ittifak olarak Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmıştı. Millet İttifakı'nda neden Temel Karamollaoğlu ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmiyor?" diye soruldu.
"YAŞ BELLİ BİR NOKTAYA GELDİ, AĞIR BİR YÜK OLUR"
80 yaşındaki Saadet Partisi Lideri, ilerleyen yaşını öne sürerek böyle bir yükün altına girmenin zor olacağını belirtti.
"SADECE BİR TEMENNİ"
Cumhurbaşkanı adayı olmasının sadece bir temenni olduğunu da sözlerine ekleyen Temel Karamollaoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Ben de size teşekkür ederim. Yarın bunu yazın, benim adayım da Temel Karamollaoğlu'dur deyin iş bitsin. Tabii benim için bu ileri bir söz. Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hele hele gönüllü girmek kolay olan bir iş değil. Bundan dolayı da bu sadece bir temenni."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
15 Eylül 2021 13:43
|Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde aday olacağını açıkladı
15 Eylül 2021 13:30
|Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde
15 Eylül 2021 13:27
|İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti
15 Eylül 2021 11:27
|Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
15 Eylül 2021 09:27
|Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
15 Eylül 2021 09:24
|Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak
15 Eylül 2021 09:20
|Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız
15 Eylül 2021 08:56
|'Türkiye asgari ücret cenneti olmuş'
15 Eylül 2021 08:29
|CHP, Karaca hakkında işlem başlattı
15 Eylül 2021 08:27