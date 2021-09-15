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Tartıştığı kadını 2. kattan atan şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet dedektifleri tarafından kadını ittiği tespit edilen şahıs tutuklandı.
15 Eylül 2021 16:34
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Tartıştığı kadını 2. kattan atan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Tacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ş.A.A. (34), ikamet ettiği 4 katlı apartmanın 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü. Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve etrafında inceleme yaptı.

Dosyayı cinayet dedektifleri aldı, kadını ittiği belirlenen şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kazaen düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda, düşme öncesi ikametten bağrışma sesleri geldiği, olay sırasında mağdurun ikamette yalnız olmadığı, başka bir erkek şahsın olduğu ve olaydan sonra kaçtığı tespit edildi. Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin 2 ayrı suçtan da aranması bulunan Ş.T. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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