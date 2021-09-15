Siirt'te bekçilere mukavemetten 4 şüpheli tutuklandı
Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
|15 Eylül 2021 17:25
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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