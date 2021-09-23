Öğretmenliği ve 30 bin TL maaşı bırakıp dünyayı geziyor

'Bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı' iddiasına savcılık soruşturma açtı

'Bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı' iddiasına savcılık soruşturma açtı
Ülker'den 'fahiş fiyat' suçlamalarına yanıt: Milletin aklıyla alay etmeyin

Ülker'den 'fahiş fiyat' suçlamalarına yanıt: Milletin aklıyla alay etmeyin
Altının gram fiyatı 500 TL sınırına dayandı

Altının gram fiyatı 500 TL sınırına dayandı
ÖSYM Başkanı açıkladı... e-YÖKDİL geliyor

ÖSYM Başkanı açıkladı... e-YÖKDİL geliyor
'Öğretmenlerin yüzde 86'sı 2 doz aşı oldu'

'Öğretmenlerin yüzde 86'sı 2 doz aşı oldu'

7 aylık hamile sözleşmeli personeli işten çıkaran belediyeye 15 bin TL ceza!

7 aylık hamile sözleşmeli personeli işten çıkaran belediyeye 15 bin TL ceza!
Dolar'ın yükselişi devam ederek rekora ulaştı: 8,85 TL

Dolar'ın yükselişi devam ederek rekora ulaştı: 8,85 TL
9 Kamu Kurumu toplamda 672 personel almak için ilana çıktı

9 Kamu Kurumu toplamda 672 personel almak için ilana çıktı
Aile Bakanlığı, her biri için aylık 25 bin liradan araçlar kiraladı

Aile Bakanlığı, her biri için aylık 25 bin liradan araçlar kiraladı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 51 gözaltı

Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 51 gözaltı

Tepkilerin hedefindeki Doktor: Yanlış aşı gizli kapaklı bir bilgi değil!

Tepkilerin hedefindeki Doktor: Yanlış aşı gizli kapaklı bir bilgi değil!
Özel güvenliğe tek tip kıyafet geliyor

Özel güvenliğe tek tip kıyafet geliyor
Turkovac, ekim sonu seri üretime geçecek

Turkovac, ekim sonu seri üretime geçecek
Okul kantinlerinde abur cuburlar raftan inmedi

Okul kantinlerinde abur cuburlar raftan inmedi
Kiralık arayanlara makul fiyat tuzağı

Kiralık arayanlara makul fiyat tuzağı

MEB, tüm personelin yıl sonuna kadar bu eğitimi almasını istedi

MEB, tüm personelin yıl sonuna kadar bu eğitimi almasını istedi
İzmir'de 'Mülteciler için okul yapılacağı' iddiaları yalanlandı

İzmir'de 'Mülteciler için okul yapılacağı' iddiaları yalanlandı
4 emniyet müdürü İstanbul Emniyeti'nden ilişik kesti

4 emniyet müdürü İstanbul Emniyeti'nden ilişik kesti
Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi güncellendi

Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi güncellendi
Erdoğan: Yeterli ve besleyici gıdaya erişim, herkes için haktır

Erdoğan: Yeterli ve besleyici gıdaya erişim, herkes için haktır

Aziz Sancar: Yurt dışına gidin ama sonra geri dönün

Aziz Sancar: Yurt dışına gidin ama sonra geri dönün
Kaymakam: Belediye imkanları terör örgütünün emrine verildi

Kaymakam: Belediye imkanları terör örgütünün emrine verildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
LPG'ye 15 kuruş zam yapıldı

LPG'ye 15 kuruş zam yapıldı
Erdoğan: 5 zincir market piyasayı alt üst ediyor

Erdoğan: 5 zincir market piyasayı alt üst ediyor

Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
Havuza 'tesettürlü mayo' ile girmeyi yasaklayan site yönetimine 7 bin TL ceza!

Havuza 'tesettürlü mayo' ile girmeyi yasaklayan site yönetimine 7 bin TL ceza!
Ekonomistler MB'nin faiz kararına ne dedi?

Ekonomistler MB'nin faiz kararına ne dedi?
TCDD, Çorlu'daki tren kazası nedeniyle ödenen tazminatı açıkladı

TCDD, Çorlu'daki tren kazası nedeniyle ödenen tazminatı açıkladı
Memur emekliliğindeki ince ayrıntılar ve özellikli durumlar

Memur emekliliğindeki ince ayrıntılar ve özellikli durumlar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Öğretmenliği ve 30 bin TL maaşı bırakıp dünyayı geziyor

2 yıldır dünyayı gezen Derya Deniz Şahin, "Her şeyimi sattım ve yola çıktım. Artık sadece bir çantam, iki yıldır giydiğim aynı kıyafetlerim ve 20 kiloya sığdırdığım bir hayatım var" diyor.

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 23 Eylül 2021 12:58
Yazdır
Öğretmenliği ve 30 bin TL maaşı bırakıp dünyayı geziyor

Öğretmenlik mesleğini bırakarak, dünyayı gezmeye karar veren Derya Deniz Şahin, ayda 30 bin lira kazanmasına rağmen nasıl böyle bir karar aldığını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de pahalı bir öğretmendim. Yani aylık yaklaşık 30 bin TL kazanıyordum. Okul müdürü, uluslararası sınıflar koordinatörü ve öğretmendim. Beni pahalı yapan şey, Finlandiya eğitim sistemini öğrenmek için 5 kez Finlandiya'ya gitmemdi. Derslerini izledim, atölyelerine katıldım. Helsinki Üniversitesi'ndeki dersleri gözlemledim. Okul öncesi derslere katıldım ve bunları öğrenmek için çok para harcadım. Ardından da Türkiye'ye dönüp Finlandiya eğitim sistemi ve kendi metotlarımı harmanlayarak bir program geliştirdim. Ortaya çıkan sonuçta 4-5 yaşındaki çocuklar 6 ay içinde yabancı ülkede eğitim almış gibi İngilizce konuşabiliyorlardı. Cümle kurmak falan değil, tam anlamıyla konuşmaktan bahsediyorum. İşte bu Derya Deniz sistemim beni pahalı yapmıştı. Sonra her şeyimi sattım ve yola çıktım. Artık sadece bir çantam, iki yıldır giydiğim aynı kıyafetlerim, 20 kiloya sığdırdığım bir hayatım var."

Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre, Şahin dünyayı gezme kararını küçük yaşlarda aldı. Şahin o dönemi şöyle anlatıyor:

"Derya Deniz dağların ardının merakıyla yola çıkan, "Artık gidip ülkelerin güzel yerlerini görmek istemiyorum, evleri nasıl, nasıl hayatları var" diyen, "Ben gittiğim ülkelerin köylerine bile gidip o insanların evlerinde kalacağım, onlar nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşayacağım "diyen biri. Nasuh Mahruki "Kendi Everest'inize tırmanın" demişti, işte ben de onu yapıyorum. Böyle bir dünya turuna nasıl karar verdiniz ve hazırlandınız? Öncesinde nasıl bir hayatınız vardı? 14 yaşımda Kıbrıs'a, 17 yaşımda da Moğolistan'a gittim. Aslında her şey o zaman başladı aslında. Bademciklerimiz şişer, hastalanırız diye Türkiye'de sadece yazın dondurma yeriz, kışın dolaplar bile kaldırılır. Bir de hep atlet giyeriz -ben hiç giymedim, hep rahatsızlık verirdi ama annem sinir olurdu giymememe-, Moğolistan'a bir gittim eksi 40 derece! Sokakta bir anne, 4 yaşlarında bir çocuk, kucağında 2 yaşlarında başka çocuk dondurma yiyorlar! Kafamı bir çevirdim, herkes yiyor! Bu arada hava sıcaklığı -40! "Hani hasta olacaktık" diye diye yürüdüm. Sonra Moğol arkadaşlarım oldu, atlet giymeyi bırakın, atlet diye bir şey bilmiyorlar. "Nasıl yani? Hani teri emecekti, hani hasta olmayacaktık!" diye söylenerek bir zaman da öyle geçti. Anne, baba, her bir çocuk 10-12 yaşında bile olsa evde çamaşırını kendi yıkıyor. Anne her şeye koşmuyor. Evlerde halı yok, var ama duvarda, yerde değil. Hayat başka akıyor burada. 17 yaşında çocuğum daha aslında ama o zaman anladım ki hayat her yerde bizdeki gibi değil. İşte benim bunu görmem gerekliydi ve görüyorum şu an."

Geçimini yine öğretmenlikten kazanan Şahin, "Şu anda Amerika'dayım, Meksika'da param bitince bir mucize oldu ve buraya gelip para kazanmaya başladım. Babası Türk, annesi Koreli 4 yaşındaki ABD'li bir çocuğa evde eğitim veriyorum" dedi.

'Gittiğim ülkenin dilini sokakta öğreniyorum'
Gezdiği ülkelerde, o ülkenin dilini kullanmaya özen gösteren Şahin, bunun için neler yaptığını şöyle anlattı:
"Gittiğim ülkelerde halkla yaşadığım için sokakta öğreniyorum. Çünkü birincisi gittiğim ülkelerde uzun kalıyorum, 5-6 ay yaşıyorum. Mesela İngilizceyi bir köşeye koyup, onlarla onların dilinde konuşmak çok keyifli ve prestijli geliyor bana. Kırık bir Türkçeyle sizinle konuşmaya çalışan bir yabancıyla tanıştığınızı düşünsenize! Bu şekilde konuşmaları, çok sempatik geliyor. Böyle daha çok yardım edesiniz geliyor değil mi? İşte ben bunu Moğolistan'da keşfettim. Çok iyi Moğolca konuştuğum için arkadaşlarım herkesle tanıştırmak isterlerdi. Çünkü bu onlar için gururdu. Kilometrelerce öteden birinin gelip onların dilini konuşuyor olması harikaydı. O zaman dedim ki kilit nokta işte bu. Benim dillere olan yolculuğum öyle başladı. Bizde herkes dil bilgisi öğrenir önce. Çünkü birincisi hata yapmaktan, rezil olmaktan utanırız. İkincisi dilleri konuşacak ortamımız yok. Ben eksik, yanlış konuşmaya odaklanmam. Türkçe de bile zaman zaman hata yapıyoruz. Ben sadece iletişime odaklanırım, o yüzden iletişim kuracak kadar bile Arapça ve Farsça konuşabilirim. Sır hep şu: Ne kadar çok maruz kalırsak o dile kadar çok öğreniriz, dil öğrenmek isteyenler o dille yaşamalılar. Mesela 2 yıldır telefonumda sadece 3-4 Türkçe var. Her ülkede, insanlara bu şarkıları öğretip, onunla dans ettiriyorum."

'Hayatımda plan yok'
Bir plana göre hareket etmediğini belirten Derya Deniz Şahin, "Planlamadım. Hayatımda plan yok, yola çıkmadan önce "Hangi ülkeyi çok seversem istediğim kadar kalacağım, o kültürü yaşayacağım" demiştim, öyle oldu. Ancak rotam ya da planım yok. O an ne getirirse onu yaşıyorum. Aksi takdirde Afrika'dan Karayipler'e ve Küba'ya, Küba'dan dibindeki ülkeler dururken en uzaktaki Arjantin'e geçmezdim. Ama siz plan yapın, böyle olunca param çabuk bitti" dedi.

'48 ülke gezdim'
Şu ana kadar 48 ülke gezdiğini belirten Şahin, "Tabii hepsini bu iki yılda gezmedim. Çünkü gittiğim ülkelerde artık uzun kalıyorum, yaşıyorum. En sevdiğim ve kalbimi bıraktığım ülke Küba. Küba'ya gitmeden ve halkla yaşamadan, sadece turistik gezi yaparak bu dediklerimi hissetmek biraz zor olur ama Küba'da nefes alışınız bile farklılaşır. Hayati değerleri, cenneti, cehennemi, sevinci, coşkuyu, kederi Küba'da farklı yaşarsınız. Hiç aklımdan çıkmayan şehir ise Aswan. Bu şehrin üstüne peri tozu serpilmiştir. En zengininden en fakirine herkes huzur doludur. Bu huzur şehre adımınızı atar atmaz sizi de içine alıverir. "Bir gün Aswan'a gidip en az bir yıl orda kadınlara ve çocuklara İngilizce öğreteceğim" diye kendime sözüm vardır yıllardır. Büyülenirsiniz" dedi.

'Pablo Escobar'in yeğeniyle Arjantin'de 4 ay yaşadım'
Gezileri sırasında başına ilginç olaylar da geldiğini dile getiren Şahin, "Pablo Escobar'in yeğeniyle Arjantin'de 4 ay yaşadım! Arjantin ilk vakadan sonra kapılarını bir anda kapattı ve 8 ay boyunca da hiç açmadı. Kimse sokağa çıkamazken "Soy Escobar" yani "Ben Escobar'ım" diye bana yiyecek ve kıyafet bulmak için o yasaklarda bile sokağa çıktı. Kışlığım yoktu ve donuyordum. Annesi annem oldu, o dönem bize para gönderdi. "Senin sonsuz ve içten sevgin var, ihtiyaç duymuyorum artık" diyerek kötü alışkanlıklarını bıraktı. Annesi o yüzden beni çok ayrı sever ve "Ben senin annenim, artık benim iki kızım var" der. O zaman bir kez daha anlamıştım ki bu hayatta her şey sevgiyle oluyor ve her acı sevgisizlikten geliyor" dedi.

'İki yıldır elimde çamaşır yıkıyorum'
Sürekli değişken bir yolculuğun zorlukları da olduğunu vurgulayan Şahin, "İki yıldır elimde çamaşır yıkıyorum. Bazen Meksika'da ya da Arjantin'de ya da Küba'da leğene bakarak buldum kendimi: "Bu muydu dağların ardı? Bunu mu merak ettin? Al buyur dağların ardı" diye konuşurken bulduğum çok oldu ama yok, hiç pişman olmadım" ifadelerini kullandı.

#Derya Deniz Şahin

Bu Habere Tepkiniz

Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay'dan harcırah uyarısı! Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere ödenmez
Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay: Dönem sonu sınavı ek ders ücreti ödemesinde haftalık zorunlu ders yükünde dikkate alınmalıdır
Faiz düştü, ihtiyaç kredilerinde son durum

Faiz düştü, ihtiyaç kredilerinde son durum

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1028
15 bin öğretmen alımında branş bazından kontenjanlar belli oldu

15 bin öğretmen alımında branş bazından kontenjanlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımında branş bazında kontenjanları açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İlksan'a zorunlu üyelik sorunu çözülemiyor

İlksan'a zorunlu üyelik sorunu çözülemiyor

Sınıf öğretmenlerinin zorunlu olarak İlksan'a üye olmalarını öngören düzenlemeler sorun oluşturmaya devam ediyor. Sınıf öğretmenleri zorunlu üyelik istemezken, Anayasa mahkemesi zorunlu üyeliği Anayasa'ya uygun bulmuştu. 5. dönem toplu sözleşmede İlksan üyeliğini ihtiyari hale getiren hükmün iptaline rağmen aynı düzenleme 6. dönem toplu sözleşmede bir kez daha yer almıştır.
2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılı 2083 personel alımına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2022 yılı için de 10 bini yangın işçisi olmak üzere toplam 16 bin 500 personel talebinde bulunduklarını kaydetti.
AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında terör örgütleri ile ilişkileri nedeniyle ihraç olan personelin sosyal güvenlik haklarına ilişkin31 ekim 2019 tarihine kadar karar alan kamu görevlilerinin hukuki ve mali sorumluluğu olmayacağını öngören kanun hükmünü iptal etti.
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olayda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Katil Nasuh Çulcu, silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.
Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli olduktan sonra lisans tamamlamanın emekli maaşına etkisi olur mu?
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 3. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30 Eylül 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.
İşte uçan taksi modelin yeni versiyonu

İşte uçan taksi modelin yeni versiyonu

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, Kentsel Hava Taşımacılığı (Urban Air Mobility-UAM) pazarına sunduğu uçan taksi modeli CityAirbus modelinin gelecek versiyonunu tanıttı.