14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ekim 2021 00:05
ATAMA KARARI
1211 sayıh Kanunun 22/A ve 29 uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Prof. Dr. Semih TÜMEN,
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Dr. Uğur Namık KÜÇÜK,
- Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ,
görevden alınmış,
- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Taha ÇAKMAK,
- Para Politikası Kumlu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf TUNA, atanmıştır.
13 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
#Prof. Dr. Semih TÜMEN# Dr. Uğur Namık KÜÇÜK# Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ# Taha ÇAKMAK# Prof. Dr. Yusuf TUNA#