Vakfiye için Interpol devrede

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale" adlı müzayede satışa çıkarılacağı duyurulan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Eserin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

DEĞERİ 980 BİN TL

Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, 21 Ekim'de müzayedeye çıkacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.

İSTANBUL'UN İŞGALİNDE KAÇIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi. Yıllardır aranan vakfiyenin iadesi için Interpol'e başvuruda bulunulduğu kaydedildi.