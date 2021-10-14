Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "sabrımız kalmadı'' açıklaması sonrası terör örgütü PKK'nın işgali altındaki Menbiç, Tel Temir, Ayn İsa ve Tel Rifat hattı hareketlendi. Gazetemize konuşan Suriyeli muhalif grup komutanları, operasyon konusunda hazırlıkların önemli oranda tamamlandığını, Türkiye'den talimat beklediklerini söyledi.

Tel Rifat Yerel Meclisi Başkanlarından Mahmut Alito "Yapılan açıklamalar umutlarımızı yeniden yeşertti' derken Menbiç eski milletvekili Muhammed Cuma Arap ise "Artık Menbiç'te Menbiçli bulmak imkansız. Aynı durum başka beldeler içinde geçerli. Menbiç ve çevresinde 1,5 milyondan fazla insan mağdur. Daha fazla gecikmeden bu insanlık dramı bitirilmeli" dedi.

Ayn el-Arab'tan Muhammed Rüşdi, şehirde 400 küçük çocuğun PKK tarafından kaçırıldığını söylerken Rakkalı Abdullah Dede ise "Burası uyuşturucu ekim, üretim ve dağıtım merkezine dönüştü" dedi.

VATAN HASRETİYLE YAŞIYORUZ

Rus hava desteği ile 2016 yılında işgal edilen Tel Rifat'ın eski Yerel Meclis Başkanı Mahmut Alito "Sadece Tel Rifat merkez ve çevresindeki 60 yerleşim biriminden 250 bin kişi sürgün edildi. Altı yıldır evlerimize, arazilerimize yaklaşamıyoruz bile. Tarlalarımıza, fabrikalarımıza, evlerimize el koydular. Irak'tan, Haseke'den Tel Rifat'a Kürt taşıyorlar. Yıllardır yeniden evlerimize geri dönme ümidi ile yaşıyoruz. Tel Rifat ile birlikte Menbiç, Ayn İsa, Tel Temir, Ayn el-Arab gibi bölgeler terörden temizlenirse en az iki milyon Suriyeli evine döner" dedi.

Mahmut Alito, geçtiğimiz günlerde aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Olayın bir PKK terör saldırısı olduğunu kaydeden Alito "PKK varlığı burada oldukça hiçbir canlı güven içerisinde olmayacak" diyor.

SALDIRILARIN ÜSSÜ TEL RİFAT

"Türkiye'nin terörden özgürleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerini hedef alan saldırıların merkez üssü Tel Rifat" diyen Alito, PKK'lıların Tel Rifat ziraat binasını ana karargah yaptığını, şehrin içerisinde bir halı fabrikasının da karargaha çevrildiğini belirtti. Alito, üçüncü büyük karargahın ise Şeyh İsa'da bulunduğunu söyledi.

TÜNEL KAZDILAR

PKK'nın operasyon beklentisi ve korkusunun üst düzeyde olduğuna vurgu yapan Alito, PKK militanlarının Tel Rifat'tan Deyr Cimeyl yoluna ve Şeyh Hilal kasabası ile Şeyh İsa'yı yer altı tünelleri ile birbirine bağladığını anlattı.

Alito'nun verdiği bilgilere göre Esad rejimi, şehir merkezinde belediye ve nüfus binalarında el-Muhaberat ajanları ile sınırlı sayıda asker bulunduruyor. İran'a bağlı Şii militanlar ise Nübbul'den Tel Rifat'a günlük olarak gelip gidiyor. Azez'den Şeale'ye uzanan işgal koridorunda Rus birlikleri de düzenli devriye faaliyeti yürütüyor. Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini 2015 yılından başlayarak işgal eden PKK terör örgütü, Türkiye'ye ve TSK ile Suriye Milli Ordu güçlerinin bulunduğu bölgelere saldırılarını artırdı. PKK militanları bu süreçte 700'den fazla terör eylemi gerçekleştirirdi; 3 bini aşkın sivilin ölümüne, en az 7 bin kişinin yaralanmasına sebep oldu.

YILMAZ BİLGEN