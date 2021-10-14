Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu

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Hukuksal boyutu bir yana bırakırsak, etik olarak bence üst düzey bir kamu görevlisinin kendi asli görevi kapsamında olan, zaten asıl görevi gereği veya asli göreviyle doğrudan bağlantılı ilave görevler için ayrıca ücret alması doğru değil. Bu durum bir koyundan birden fazla post çıkarmak anlamına geliyor ve yanlış. Kanunun önceki halinde bunun yasaklanması doğruydu. Sonradan kaldırılması ise çok yanlış.

Diğer yandan, zaten bir kurumun yöneticisi olan birinin tamamen alakasız başka bir yöneticilik görevini ayrıca icra etmesi de çok hatalı. Örneğin RTÜK veya TRT gibi zaten önemli bir kurumun baş yöneticisinin, sanki kendi kurumunda yeterince işi yokmuş gibi, ayrıca bir de kamu bankası yönetim kurulu üyesi yapılması gerçekten absürt bir durum. En başta, sanki memlekette o görevi yapacak başka kimse kalmamış gibi o kişiyi o ilave göreve atayanlar yanlış yapıyor. Ayrıca etiğe uygun olan, o kişinin de aslında bu ilave görevi kendisinin kabul etmemesi. Çünkü her iki işin de layıkıyla birlikte yapılabilmesi mantıken mümkün değil.

Bunun kamudaki bazı kurul ve komisyonlar için istisnaları olabilir. Örneğin Maliye veya Sayıştay'daki veya bakanlıklardaki teknik üst görevde olan birinin kendi uzmanlığına dair katkı verebileceği ilave görev olarak YÖK üyeliği veya kamudaki benzer kurul veya komisyon üyeliği yararlı olabilir. Ama ilave görevin biri geçmemesi ve alınan ek ücretin makul bir limite tabi olması kaydıyla.

Ancak kamu bankaları veya ücreti ballı bazı iştiraklerin yönetiminde ilave görev yapmanın "arpalık" niteliği dışında başka nedenini bulmak genelde zor.

Zannediyorum siyasi iradenin buradaki amacı, bu tür ilave görev ücretleriyle kamuda kendisi için çok önemli ve vazgeçilmez konumdaki ve nitelikteki bürokratları bu yolla biraz daha ödüllendirmek.

Böylece önemli bürokratik görevlerde olanlara, "bana sonsuz itaat ederseniz ve istediğim her şeyi gözü kapalı yaparsanız sizi maddi açıdan da ihya ederim" mesajı vermek.

Yani anlaşılan o ki bu tür cazip ilave ücretli görevler bürokratlar için bir tür "havuç" olarak kullanılıyor.

Ne var ki havuçlara hemen atlayıveren tavşanların sonunun genelde hayırlı olmadığı da bilinen bir olgu.

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