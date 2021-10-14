Yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gram fiyatı 527 lira
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gram fiyatı 527 lira
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Aile sağlık merkezi çalışanlarına saldıran 2 kişi yakalandı
Aile sağlık merkezi çalışanlarına saldıran 2 kişi yakalandı
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
4 gündür yükselen dolardan yeni rekor: 9,10 TL
4 gündür yükselen dolardan yeni rekor: 9,10 TL
Rektörlük makamı sızlanma yeri değildir
Rektörlük makamı sızlanma yeri değildir
YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri başlıyor
YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri başlıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!

İSTANBUL Ataşehir'de bir kişi inşaat malzemesi almak için girdiği dükkandan ayrıldığı sırada cebinde bulunan 15 bin lirayı sokağa düşürdü. O sırada yoldan geçen bir kadın 15 bin lirayı alarak arkasına dahi bakmadan kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2021 12:38
Yazdır
Yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayboldu!

Olay, 28 Eylül Salı günü Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemesi almak için girdiği elektrik dükkanında ödeme yapan Mehmet Ekinci dükkandan çıktığı sırada, işçilere vermek üzere cebine koyduğu 15 bin lirayı farkında olmadan cebinden düşürdü. Sokağa düşen 15 bin lirayı ise yoldan geçen bir kadın fark ederek aldı. Elindeki para ile dükkanların önüne gelerek bakınan kadın daha sonra arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirten esnaf Burak Yapar, "Evet yaklaşık üç beş gün önceydi. Müşterimiz geldi sürekli bizimle çalışan bir arkadaşımız zaten. Aldığı malzemelerin ödemesini yaptı. Dedi ki şu ustaların parası var onları götürüp geleyim. Siz de o esnada malzemenizi hazırlayın dedi. Yani bu niyetle çıkmıştı buradan. Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti. Otuz saniye, otuz beş saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor. Bizim dükkana doğru bir iki adım atıyor hani götüreyim, vereyim diye veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir. Ondan sonra geri dönüyor. Yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor. Ondan sonra arka sokağa giriyor, sonrası kayıp. Miktar belli ama paranın ne olduğu belli değil. Herhalde bulunamadı. Polise de gidildi. Kayıplara karışan para 15 bin. İki üç gündür zaten arkadaş burada, sürekli kamera kayıtlarına baktık. Ama herhangi bir şey yok yani" diye konuştu.

Öte yandan, paranın sahibi Mehmet Ekinci parasını bulan kadından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Adamın sokakta düşürdüğü parayı sokaktan geçen bir kadının aldığı ve oradan uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

#yolda bulduğu para# kayboldu#ataşehir

Bu Habere Tepkiniz

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Beş bin TL ile çalışacak çoban bulamıyorlar

Beş bin TL ile çalışacak çoban bulamıyorlar

Tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya’da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Çobanın bile çobana kız vermediği Malatya’da 5 bin TL maaşla çalıştıracak çoban bulunamıyor.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Her hafta olduğu gibi Google Play Store'da birçok oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Toplam değeri 522 TL'yi bulan oyunlar ve uygulamalar...