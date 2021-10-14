Son 5 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den 'Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklaması yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 14:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.