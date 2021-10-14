15 yaşındaki Havvanur'dan 2 gündür haber alınamıyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "okula gidiyorum" diyerek evinden çıkan 15 yaşındaki bir kızdan 2 gündür haber alınamıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 21:22
Dörtyol ilçesinde Şehit Ayhan Say Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Havvanur Karayiğit dün sabah Rabat Mahallesi'ndeki evinden "Okula gidiyorum" diyerek çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızın ailesi polise başvurdu. 2 gün geçmesine rağmen Karayiğit'ten haber alınamazken, polis ekipleri kızın bulunması için çalışma başlattı.