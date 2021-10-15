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15 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

15 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 00:00
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15 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşacak, Karatekin Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılışına katılacak ve Taş Mescid'i ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30/12.00/13.30/14.00/17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde "Fahri Doktora" verilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde TOKİ şantiyelerini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00-20.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılacak

(İstanbul/17.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

KAPAT [X]

(Varşova)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışına, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu"na ve 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/12.30/15.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi ile Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Oma İplik Fabrikası açılış törenlerine katılacak.

(Tokat/15.30/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Kadın Çiftçiler Günü programına ve Dokuz Eylül Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.30-16.00)

3- Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanması için "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

(Ankara/10.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TCMB, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Hollanda arasında ikili siyasi istişareler yapılacak.

(Ankara)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışında cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(İstanbul/12.55)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/18.30)

2- Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/21.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/13.00)

***

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