Müsilaja uydudan takip

Marmara Denizi'ni ve çevresini etkisi altına alan müsilaj sorununun çözümü için çalışmalar sürerken, Meclis Araştırması Komisyonu da bilim adamlarını dinlemeyi sürdürüyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, müsilajı uydu görüntüleri üzerinden günlük takip edebildiklerini anlattı.

Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişimine dikkat çeken Kavzoğlu "Bu teknolojiyle insan gözünün göremediklerini görünür hale getirerek analiz ettik. Uzaydan her gün, her saniye gözetlemek ve verilere bakmak mümkün. Kimseden de izin almak zorunda değilsiniz, uyduların böyle bir özelliği var. Dünyanın etrafında devamlı dönüyor ve size ücretsiz olarak bu verileri gönderiyor. Avrupa Uzay Ajansı ve NASA verilerini kullanarak analiz ediyoruz. Günlük olarak her gün harita üretebiliyoruz. Termal görüntülerden denizin üzerindeki ısı değişiminden müsilajın durumunu haritalayabiliyoruz. Bunu da 30 metreye kadar düşürebiliyoruz" diye konuştu.

SANAYİ YOĞUNLUĞU KAYDIRILMALI

TBMM'deki toplantıda çevre kirliliği konusu da gündeme gelirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörel ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban "Marmara Bölgesi'ndeki sanayi yoğunluğunun yavaş yavaş Orta Anadolu'ya kaydırılması gerek. Orta Anadolu'dan kastımız Konya, Kayseri, Ankara bölgesini içine alan yeni bir alan" dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş