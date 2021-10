Sosyal medyanın işçileriyiz

Dijital dünyada ne kadar iz bıraktığımızın farkında mıyız? Peki sosyal medyada her türlü beğeninin dev şirketler tarafından saklanıp yine size ürün olarak pazarlandığını biliyor musunuz? Ürettiğimiz içerikler sayesinde ülkelerin marka tercihi haritası çıkarılıp depolanıyor. Verdiğiniz her kişisel veya müşteri bilgisi yine bu devler tarafından yeniden kurgulanıyor. Sanal ortamlarda aslında her birimiz şirketlerin istediği gibi davranıyor, beğenilerimizle reklamını yapmasına yardım ediyor ve onun için çalışıyoruz.

DİJİTAL ASİSTAN BÜYÜK ŞİRKETLERE ÇALIŞIYOR



2010 yılında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 'Mahremiyetin öldüğü çağa hoş geldiniz' demişti. Yapay zeka uygulamaları hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alırken, reklamcılığın kuralları da değişiyor. Reklam faaliyetleri şimdilerde mobil asistana yönelmiş durumda. Örneğin, çevrede iyi bir restoran sorduğunuzda, akıllı telefonunuz size uygun olanı değil en fazla reklam bütçesi ayıranı tavsiye ediyor.

KÖTÜ YORUM BİLE ÖNEMLİ



Gittiğimiz restoranda çekip Instagram'a eklediğimiz resimler ise yine markaların pazarlama stratejilerine malzeme oluyor. İşte keyifli anlarımız, firmalar için önemli referans durumunda. Aldığımız bir ürün hakkında yorum yaparken, ilgili şirketin tanıtımına hizmet ediyoruz. Kötü değerlendirmeler de rakiplerin işine yarıyor. Aslında büyük bir reklam pastası için çalışıyoruz.

VERİ İÇİN REKABET



Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr Üyesi Semih Yumuşak'a göre, dijital dünyada tüm hareketlerimiz, ve kişisel verilerimiz kayıt altında. Bu bilgileri ele geçirmek için devletler ve şirketler bir savaş halindeler, çünkü yeni çağın en değerli şeyi veri. Öte yandan, internete girmiş bir verinin gerçek anlamda silinebileceğini veya yok edilebileceğini söylemek mümkün değil.

Milyarlarca dolarlık pazar araştırmasına gerek kalmıyor



İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir, Mark Zuckerberg'in mahremiyetin öldüğü yönündeki yorumunu "2021 yılı itibariyle işlenen veriler ve elde edilen güçle hür iradenin öldüğü çağa hoş geldin diyebiliriz" sözleriyle genişletiyor. Özdemir, şu yorumu yapıyor: "Bu durum; büyük şirketlerin milyarlarca lira dolar harcayarak yaptıkları pazar araştırması sonuçlarını çok kolay şekilde yürütmesini sağlıyor. İhtiyacı olsun ya da olmasın, karakter özelliklerine göre farkında olunmadan toplanan veriler eşliğinde tüketicilerin manipüle edilmesinden bahsediyoruz."

Orhan Orhun Ünal